الوزير الأول يعزي أسرتي الصحفيين الفقيدين عبد المجيد بن حديد وعزيز خلفاوي

وقال الوزير الاول في رسالة التعزية : "لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم بوفاة الـمغفور لهما بإذن الله, الصحفي الـمخضرم السيد عبد الـمجيد بن حديد والصحفي السيد عزيز خلفاوي, اللذان اصطفاهما الله إلى جواره. رحم الله الفقيدان وطيب ثراهما".

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واضاف قائلا: "وبهذه الـمناسبة الأليمة, فإنه لا يسعني إلا أن أتقدم إلى عائلتي الفقيدين, ومن خلالهما إلى الأسرة الإعلامية, بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف, داعيا الـمولى العلي القدير أن يتغمد روحهما الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه ويسكنهما فسيح جنانه وأن يلهمكم وذويهما جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان. إنه السميع الـمجيب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون, أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم الـمهتدون".