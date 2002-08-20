Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف آخر خلال يوليو الفارط

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف آخر خلال يوليو الفارط

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال يوليو المنصرم، من القضاء على خمسة إرهابيين و توقيف إرهابي آخر و خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما تضمنته الحصيلة العملياتية لنفس الشهر والتي كشفت عنها، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال يوليو الفارط من "القضاء على خمسة إرهابيين مع توقيف آخر بالإضافة إلى خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، علاوة على كشف و تدمير 26 مخبأ للإرهابيين و 39 قنبلة تقليدية".

وفي ذات الإطار، تم خلال نفس الفترة، حجز "بندقيتي صيد و بندقية تكرارية و 5 كلاشينكوف و 4 مسدسات آلية و 3 مخازن ذخيرة، و كذا 1000 خرطوشة و 4 قنابل يدوية".

إقرأ أيضا: القضاء على إرهابيين إثنين وإسترجاع اسلحة وذخيرة بولاية عين الدفلى  

وفي إطار مكافحة التهريب، تم توقيف "374 منقب عن الذهب، مع ضبط 165 مطرقة ضغط و 209 مولد كهربائي و 12 جهاز كشف عن المعادن و 18 قطعة ديناميت و 4 أمتار من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى 57 عربة".

كما تم كذلك حجز "7ر262 قنطار من التبغ و 54840 علبة سجائر و 78633 لتر من الوقود و 4 مناظير"، علاوة على ضبط "21 كيس من خليط الذهب و الحجارة و آلتين لتكسير الحجارة و آليتين تستخدمان للصيد المحظور للمرجان"، فضلا عن "2048 وحدة من الأدوية و 39802 وحدة من المشروبات و 1607640 وحدة من الالعاب النارية و2290000 دج"، حسب المصدر ذاته.

وفي الشق المتصل بمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة، تم "توقيف 77 تاجر مخدرات وضبط 29ر57 قنطار من الكيف المعالج و 314157 قرص مهلوس".

وفي مجال محاربة الهجرة غير الشرعية، تم توقيف "274 مهاجر غير شرعي من مختلف الجنسيات" مع إحباط "562 محاولة هجرة غير شرعية"، وفقا لذات الحصيلة.

كلـمات مفتـاحيــة :
القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف آخر خلال يوليو الفارط
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 13:27     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.02

حوادث مرور: وفاة شخصين وإصابة 209 آخرين بجروح خلال ال24 ساعة الاخيرة 

20.08.02

القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف آخر خلال يوليو الفارط

20.08.02

أمر بفتح تحقيق في الحوادث التي مست المواطنين والاقتصاد الوطني 

20.08.02

كرة القدم: وفاة اللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني، سعيد عمارة

20.08.02

صيرفة إسلامية: منح البنك الوطني الجزائري شهادة المطابقة الشرعية

20.08.02

كورونا: تعليمات للاتصال بالدول المتقدمة في أبحاث إنتاج اللقاح

الأكثــر قـراءة

20.07.30

الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.29

كرة القدم: مولودية الجزائر في رابطة الأبطال و وفاق سطيف في كأس الكنفيدرالية

20.07.28

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

20.07.28

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية