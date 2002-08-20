القضاء على 5 إرهابيين وتوقيف آخر خلال يوليو الفارط

الجزائر - تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي، خلال يوليو المنصرم، من القضاء على خمسة إرهابيين و توقيف إرهابي آخر و خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب ما تضمنته الحصيلة العملياتية لنفس الشهر والتي كشفت عنها، اليوم الأحد، وزارة الدفاع الوطني.

ففي مجال مكافحة الإرهاب، تمكنت وحدات الجيش الوطني الشعبي خلال يوليو الفارط من "القضاء على خمسة إرهابيين مع توقيف آخر بالإضافة إلى خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، علاوة على كشف و تدمير 26 مخبأ للإرهابيين و 39 قنبلة تقليدية".

وفي ذات الإطار، تم خلال نفس الفترة، حجز "بندقيتي صيد و بندقية تكرارية و 5 كلاشينكوف و 4 مسدسات آلية و 3 مخازن ذخيرة، و كذا 1000 خرطوشة و 4 قنابل يدوية".

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وفي إطار مكافحة التهريب، تم توقيف "374 منقب عن الذهب، مع ضبط 165 مطرقة ضغط و 209 مولد كهربائي و 12 جهاز كشف عن المعادن و 18 قطعة ديناميت و 4 أمتار من الفتيل الصاعق، بالإضافة إلى 57 عربة".

كما تم كذلك حجز "7ر262 قنطار من التبغ و 54840 علبة سجائر و 78633 لتر من الوقود و 4 مناظير"، علاوة على ضبط "21 كيس من خليط الذهب و الحجارة و آلتين لتكسير الحجارة و آليتين تستخدمان للصيد المحظور للمرجان"، فضلا عن "2048 وحدة من الأدوية و 39802 وحدة من المشروبات و 1607640 وحدة من الالعاب النارية و2290000 دج"، حسب المصدر ذاته.

وفي الشق المتصل بمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة، تم "توقيف 77 تاجر مخدرات وضبط 29ر57 قنطار من الكيف المعالج و 314157 قرص مهلوس".