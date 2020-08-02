أمر بفتح تحقيق في الحوادث التي مست المواطنين والاقتصاد الوطني 

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الوزير الأول بفتح تحقيق "فورا" في أسباب مختلف الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها "الأثر السلبي" على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" أمر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني".