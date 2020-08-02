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أمر بفتح تحقيق في الحوادث التي مست المواطنين والاقتصاد الوطني 

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 13:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرات
أمر بفتح تحقيق في الحوادث التي مست المواطنين والاقتصاد الوطني 

الجزائر - أمر رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الوزير الأول بفتح تحقيق "فورا"  في أسباب مختلف الحوادث التي سجلت مؤخرا وكان لها "الأثر السلبي" على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني، حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" أمر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الوزير الأول بفتح تحقيق فورا في أسباب الحوادث التي وقعت في الأيام الأخيرة، وكان لها الأثر السلبي على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني".

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ويشمل هذا التحقيق الفوري -حسب ذات المصدر- "الكشف عن أسباب الحرائق التي التهمت مساحات شاسعة من الغابات ونقص السيولة في بعض البنوك والمراكز البريدية وتوقف محطة فوكا لتحلية مياه البحر وانقطاع الماء والكهرباء عن أحياء في العاصمة ومدن كبرى أخرى يومي عيد الأضحى المبارك دون إشعار مسبق".

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أمر بفتح تحقيق في الحوادث التي مست المواطنين والاقتصاد الوطني 
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 13:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 42 مرة   شارك

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