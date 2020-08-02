صيرفة إسلامية: منح البنك الوطني الجزائري شهادة المطابقة الشرعية -

كورونا: تعليمات للاتصال بالدول المتقدمة في أبحاث إنتاج اللقاح -

تهاني الوزير الأول للشعب الجزائري وأعضاء السلك الطبي -

موسيقى: وفاة الملحن سعيد بوشلوش -

التوقيع على الأمر المتعلق بحماية مستخدمي الصحة -

تيزي وزو: النيران تأتي على 1000 هكتار إضافية من المساحات الخضراء -

حجز كميات من القنب الهندي والهيروين ومؤثرات عقلية بالجزائر العاصمة -

الصحراء الغربية: تصريحات بوريل ينبغي ان يكون لها صدى لدى أعضاء الاتحاد الأوروبي -

الإيكوكو تدعو الأمم المتحدة لتطبيق المعاهدات لتصفية الإستعمار في الصحراء الغربية -

كوفيد-19: وزارتا التضامن والعمل تكرمان نساء الأطقم الطبية -

البويرة: اتلاف أكثر من 200 هكتار من الغطاء النباتي في حريق بتيكجدة -

عيد الأضحى/مداومة التجار: معدل استجابة يقدر ب 100 بالمائة عبر خمس ولايات تابعة بالمديرية الجهوية لباتنة -

ذكرى حادث هيروشيما وناغازاكي: دعوة العالم إلى إنهاء الحقبة الذرية -

الصحفي الراحل عزيز خلفاوي مثال للتفاني و الاحترافية -

سطيف: وفاة طبيبة تعمل بمستشفى عين آزال متأثرة بفيروس كورونا -

كورونا : 556 إصابة جديدة, 451 حالة شفاء و 13 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الأخيرة -

تعزية بلحيمر لعائلة الصحفي الراحل عزيز خلفاوي -

مناجم: خارطة طريق لترقية النشاط لاسيما من خلال مراجعة القانون المسير للقطاع -

الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد المجيد بن حديد في ذمة الله -