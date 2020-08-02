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كورونا: تعليمات للاتصال بالدول المتقدمة في أبحاث إنتاج اللقاح

  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 12:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرات
كورونا: تعليمات للاتصال بالدول المتقدمة في أبحاث إنتاج اللقاح

الجزائر - وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، تعليمات للوزير الأول بالإسراع في الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت في أبحاثها الخاصة بإنتاج لقاح فيروس (كوفيد-19) قصد اقتنائه فور الشروع في تسويقه، وفقا لما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان: "أصدر اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تعليمات إلى الوزير الأول بالإسراع في إجراء الاتصالات اللازمة مع الدول التي تقدمت فيها الأبحاث العلمية لإنتاج اللقاح ضد جائحة كوفيد-19، قصد اقتناء هذا اللقاح بالكميات المطلوبة فور تسويقه".

آخر تعديل على الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 13:07
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كورونا: تعليمات للاتصال بالدول المتقدمة في أبحاث إنتاج اللقاح
  أدرج يـوم : الأحد, 02 آب/أغسطس 2020 12:10     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 24 مرة   شارك

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