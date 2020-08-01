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الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد المجيد بن حديد في ذمة الله

  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد المجيد بن حديد في ذمة الله

الجزائر- توفي الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية, عبد المجيد بن حديد, يوم السبت عن عمر يناهز 79 عاما بمستشفى القليعة بولاية تيبازة إثر مرض عضال، حسبما علمناه لدى عائلته.

وباشر الفقيد مشواره الصحفي ضمن هيئة تحرير أسبوعية "المجاهد الأسبوعي" الناطقة باللغة العربية قبل التحاقه بوكالة الأنباء الجزائرية حيث تولى عدة مناصب مسؤولية.

وشغل عبد المجيد بن حديد, الذي كان بين 1984 و1990 مراسلا لوكالة الأنباء الجزائرية ببيروت (لبنان)، منصب مدير الإعلام بالوكالة قبل تعيينه مستشارا لرئيس مجلس الأمة.

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وأمام هذا المصاب الجلل قدم وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر, خالص التعازي والمواساة لأفراد عائلة الفقيد، داعيا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهمهم جميل الصبر والسلوان.

وفي هذا الظرف الأليم أعرب المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية وكافة العاملين بها عن تعاطفهم ومواساتهم لعائلة المغفور له.

ووصف المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية فخر الدين بلدي, الفقيد ب"الأخ والصديق والزميل" المعطاء والكريم والمهني المثالي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عبد المجيد بن حديد في ذمة الله
  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:12     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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