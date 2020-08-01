Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الصحفي الراحل عزيز خلفاوي "مثال للتفاني و الاحترافية"

  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
الصحفي الراحل عزيز خلفاوي &quot;مثال للتفاني و الاحترافية&quot;

الجزائر - أكد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، السيد فخر الدين بلدي، أن الفقيد الصحفي من وكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 64 سنة كان مثالا للتفاني والاحترافية معربا لعائلة الفقيد عن تعاطفه دعمه في هذا المصاب الجلل.

وذكر السيد بلدي، في برقية تعزية بعثها لعائلة الصحفي، بخصال وصفات الفقيد الذي عرفه في أقسام تحرير الوكالة مشيرا إلى انه "يحتفظ له بصورة صحفي متفان في مهنته و معروف بإحترافيته العالية".

كما عبر لعائلة الفقيد عن "دعمه الثابت" داعيا المولى عز وجل أن "يتغمده برحمته الواسعة و ان يسكنه فسيح جنانه".

وقد التحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1986 وعمل بعديد الاقسام بالجزائر العاصمة و كمراسل بولاية أدرار قبل أن يشغل ذات المنصب بأم البواقي حيث أحيل على التقاعد سنة 2016 بعد 15 سنة قضاها بهذه المدينة.

إقرأ أيضا: الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي في ذمة الله

ويحتفظ له زملاؤه بصورة الشخص البشوش والمتواضع والمتعاون.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الجمعة بمقبرة أم البواقي.

كلـمات مفتـاحيــة :
الصحفي الراحل عزيز خلفاوي "مثال للتفاني و الاحترافية"
  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 16:22     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.08.01

البويرة: اتلاف أكثر من 200 هكتار من الغطاء النباتي في حريق بتيكجدة

20.08.01

عيد الأضحى/مداومة التجار: معدل استجابة يقدر ب 100 بالمائة عبر خمس ولايات تابعة بالمديرية…

20.08.01

ذكرى حادث هيروشيما وناغازاكي: دعوة العالم إلى إنهاء الحقبة الذرية   

20.08.01

الصحفي الراحل عزيز خلفاوي "مثال للتفاني و الاحترافية"

20.08.01

الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي في ذمة الله

20.08.01

سطيف: وفاة طبيبة تعمل بمستشفى عين آزال متأثرة بفيروس كورونا

الأكثــر قـراءة

20.07.30

الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.28

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

20.07.28

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية