الصحفي الراحل عزيز خلفاوي "مثال للتفاني و الاحترافية"

وذكر السيد بلدي، في برقية تعزية بعثها لعائلة الصحفي، بخصال وصفات الفقيد الذي عرفه في أقسام تحرير الوكالة مشيرا إلى انه "يحتفظ له بصورة صحفي متفان في مهنته و معروف بإحترافيته العالية".
كما عبر لعائلة الفقيد عن "دعمه الثابت" داعيا المولى عز وجل أن "يتغمده برحمته الواسعة و ان يسكنه فسيح جنانه".
وقد التحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1986 وعمل بعديد الاقسام بالجزائر العاصمة و كمراسل بولاية أدرار قبل أن يشغل ذات المنصب بأم البواقي حيث أحيل على التقاعد سنة 2016 بعد 15 سنة قضاها بهذه المدينة.
إقرأ أيضا: الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي في ذمة الله
ويحتفظ له زملاؤه بصورة الشخص البشوش والمتواضع والمتعاون.
وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الجمعة بمقبرة أم البواقي.