الصحفي الراحل عزيز خلفاوي "مثال للتفاني و الاحترافية"

الجزائر - أكد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج)، السيد فخر الدين بلدي، أن الفقيد الصحفي من وكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي الذي توفي أمس الجمعة عن عمر ناهز 64 سنة كان مثالا للتفاني والاحترافية معربا لعائلة الفقيد عن تعاطفه دعمه في هذا المصاب الجلل.

وذكر السيد بلدي، في برقية تعزية بعثها لعائلة الصحفي، بخصال وصفات الفقيد الذي عرفه في أقسام تحرير الوكالة مشيرا إلى انه "يحتفظ له بصورة صحفي متفان في مهنته و معروف بإحترافيته العالية".

كما عبر لعائلة الفقيد عن "دعمه الثابت" داعيا المولى عز وجل أن "يتغمده برحمته الواسعة و ان يسكنه فسيح جنانه".

وقد التحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1986 وعمل بعديد الاقسام بالجزائر العاصمة و كمراسل بولاية أدرار قبل أن يشغل ذات المنصب بأم البواقي حيث أحيل على التقاعد سنة 2016 بعد 15 سنة قضاها بهذه المدينة.

إقرأ أيضا: الصحفي السابق بوكالة الأنباء الجزائرية عزيز خلفاوي في ذمة الله

ويحتفظ له زملاؤه بصورة الشخص البشوش والمتواضع والمتعاون.