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تعزية بلحيمر لعائلة الصحفي الراحل عزيز خلفاوي

  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
تعزية بلحيمر لعائلة الصحفي الراحل عزيز خلفاوي

الجزائر - بعث وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر ببرقية تعزية لعائلة صحفي وكالة الأبناء الجزائرية عزيز خلفاوي الذي وافته المنية أمس الجمعة عن عمر يناهز 64 سنة عبر لها فيها عن أسمى عبارات المواساة و التضامن في هذا الظرف العصيب.

وكتب السيد بلحيمر في برقية التعزية "لا يسعني في هذا الظرف الأليم سوى أن أتقدم إليكم بأصدق التعازي و أخلص عبارات المواساة و التضامن"، راجيا من المولى عز و جل أن يُلهم عائلة الفقيد و ذويه الصبر و السلوان لتخطي هذه المحنة.

وقد التحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1986 وعمل بعديد الأقسام بالجزائر العاصمة و كمراسل بولاية أدرار قبل أن يشغل ذات المنصب بأم البواقي حيث أحيل على التقاعد سنة 2016 بعد 15 سنة قضاها بهذه المدينة.

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ويحتفظ له زملاؤه بصورة الشخص البشوش والمتواضع والمتعاون.

وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الجمعة بمقبرة أم البواقي.

كلـمات مفتـاحيــة :
تعزية بلحيمر لعائلة الصحفي الراحل عزيز خلفاوي
  أدرج يـوم : السبت, 01 آب/أغسطس 2020 15:29     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

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