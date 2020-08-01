تعزية بلحيمر لعائلة الصحفي الراحل عزيز خلفاوي

وكتب السيد بلحيمر في برقية التعزية "لا يسعني في هذا الظرف الأليم سوى أن أتقدم إليكم بأصدق التعازي و أخلص عبارات المواساة و التضامن"، راجيا من المولى عز و جل أن يُلهم عائلة الفقيد و ذويه الصبر و السلوان لتخطي هذه المحنة.
وقد التحق الفقيد بوكالة الأنباء الجزائرية سنة 1986 وعمل بعديد الأقسام بالجزائر العاصمة و كمراسل بولاية أدرار قبل أن يشغل ذات المنصب بأم البواقي حيث أحيل على التقاعد سنة 2016 بعد 15 سنة قضاها بهذه المدينة.
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ويحتفظ له زملاؤه بصورة الشخص البشوش والمتواضع والمتعاون.
وقد ووري جثمان الفقيد الثرى يوم الجمعة بمقبرة أم البواقي.