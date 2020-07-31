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عيد الأضحى المبارك: تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
عيد الأضحى المبارك: تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي

الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الجمعة, أفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "‏إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفي كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط و ضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة في ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي".

آخر تعديل على الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 16:48
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عيد الأضحى المبارك: تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 16:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

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