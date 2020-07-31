وكتب الرئيس تبون على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر : "إلى كل مرابط على الحدود والجبال وفي كل أطراف الجزائر المترامية، من ضباط و ضباط صف وجنود، عيدكم سعيد ومبارك وكل عام وأنتم بألف خير. عشتم ذخرا للجزائر وعاشت الجزائر آمنة مستقرة بتضحياتكم المحفوظة في ذاكرة الأمة من جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي".
عيد الأضحى المبارك: تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي
أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 16:16 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 17 مرات
الجزائر- هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, يوم الجمعة, أفراد الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف وجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
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