و "قد بادله السيد الرئيس هذه التهاني و المشاعر الطيبة و تمنى له و لشعبه الشقيق دوام نعمة الأمن و الازدهار", يضيف البيان.
رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:30 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 25 مرات
الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, ظهر يوم الجمعة مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان هنأه فيها و من خلاله الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك متمنيا لسيادته موفور الصحة و السعادة و للشعب المزيد من الرخاء و الاستقرار", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
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