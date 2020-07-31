رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الوكالة الوطنية للدم تدعو المواطنين الى التبرع -

تحذير من ارتفاع درجات حرارة الى المستوى البرتقالي في ست ولايات شمالية -

عيد الأضحى المبارك: تبون يهنئ أفراد الجيش الوطني الشعبي -

الحجاج يؤدون الركن الأعظم وينفرون إلى مزدلفة -

إصدار مخطط حماية وتثمين الموقع الأثري لمدينة هيبون -

الرئيس تبون يتلقى مكالمات هاتفية من رؤساء وقادة دول شقيقة بمناسبة عيد الأضحى -

عيد الأضحى: الرئيس تبون يهنئ المرضى والأطباء و مستخدمي السلك الطبي -

المغرب/قضية تجسس: هيومن رايتس ووتش تندد بتوقيف الصحفي عمر راضي -

كوفيد-19: وزارة الصحة تشرع في المساعي اللازمة للتأكد من توفر اللقاح -

عدد حالات كوفيد-19 في إفريقيا يتجاوز 890000 -

الصحة العالمية: الشباب يواجهون نفس أخطار فيروس كورونا مثل غيرهم -

تونس: بعد تجديد الثقة فيه الغنوشي يقول أن الديمقراطية قد انتصرت -

رئيس الهلال الأحمرالصحراوي يدعوالدول المانحة إلى الإسراع في تقديم المساعدات للاجئين الصحراويين -

سحب 392 مليار دج من مكاتب بريد الجزائر والشبابيك الآلية للبنوك خلال شهر يوليو -

الصرافة الإسلامية: الترخيص للبنك الوطني الجزائري بتسويق تسعة منتجات جديدة -

قضية عبد الغاني هامل: النيابة العامة تلتمس تشديد العقوبات في حق المتهمين -

تيبازة : توزيع المياه سيكون بشكل يومي على كامل البلديات مع نهاية السنة -

ضرورة احترام شروط النظافة لسلامة أضحية العيد وحماية المستهلك -

توقيف 4 تجار مخدرات وبحوزتهم 90 ألف قرص مهلوس بقسنطينة -