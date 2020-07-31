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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي بمناسبة عيد الأضحى المبارك

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, ظهر يوم الجمعة مكالمة هاتفية من أخيه رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان هنأه فيها و من خلاله الشعب الجزائري بعيد الأضحى المبارك متمنيا لسيادته موفور الصحة و السعادة و للشعب المزيد من الرخاء و الاستقرار", حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

و "قد بادله السيد الرئيس هذه التهاني و المشاعر الطيبة و تمنى له و لشعبه الشقيق دوام نعمة الأمن و الازدهار", يضيف البيان.

 

 

 

 

آخر تعديل على الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 16:33
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رئيس الجمهورية يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 15:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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