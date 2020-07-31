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الرئيس تبون يتلقى مكالمات هاتفية من رؤساء وقادة دول شقيقة بمناسبة عيد الأضحى

  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
الرئيس تبون يتلقى مكالمات هاتفية من رؤساء وقادة دول شقيقة بمناسبة عيد الأضحى

الجزائر- تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يوم الخميس, مكالمات هاتفية من رؤساء وقادة عدة دول شقيقة عبروا له خلالها عن تهانيهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك, متمنين له موفور الصحة وللشعب الجزائري المزيد من الرقي والتقدم, حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان : "بمناسبة عيد الأضحى المبارك, تلقى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, اليوم, مكالمات هاتفية من أشقائه أصحاب السمو والفخامة, هنأوه فيها بهذه المناسبة السعيدة, متمنين له موفور الصحة ومن خلاله للشعب الجزائري المزيد من الرقي والتقدم".

وتمت هذه المكالمات الهاتفية تباعا مع كل من محمود عباس, رئيس دولة فلسطين, قيس سعيد, رئيس الجمهورية التونسية, عبد الفتاح السيسي, رئيس جمهورية مصر العربية, تميم بن حمد آل ثاني, أمير دولة قطر, ومحمد بن زايد آل نهيان, ولي عهد أبوظبي, نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة".

وقد عبر رئيس الجمهورية عن "امتنانه للقادة الأشقاء وبادلهم التهاني والتبريكات, متضرعا إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على شعوبهم الشقيقة باليمن والبركات", يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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الرئيس تبون يتلقى مكالمات هاتفية من رؤساء وقادة دول شقيقة بمناسبة عيد الأضحى
  أدرج يـوم : الجمعة, 31 تموز/يوليو 2020 14:59     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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