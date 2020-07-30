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رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرات
رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات تهان من ملوك و رؤساء دول شقيقة و صديقة و ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

و وردت برقيات التهاني من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، رئيس جمهورية تركمنستان قربانقلي بردي محمدوف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، سورونباي جينبيكوف، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقايف و رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.

كما تلقى رئيس الجمهورية رسائل تهنئة مماثلة من الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب بكوش، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف بن أحمد العثيمين، المدير العام لمنظمة العالم الاسلامي للتربية والثقافة والعلوم (ايسيسكو) سالم بن محمد المالك و الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية محمد محمد الربيع و المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية عادل صقر الصقر.

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رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 15:02     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 33 مرة   شارك

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