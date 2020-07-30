رئيس الجمهورية يتلقى التهاني من ملوك ورؤساء دول شقيقة وصديقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك

الجزائر - تلقى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقيات تهان من ملوك و رؤساء دول شقيقة و صديقة و ذلك بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، حسب ما أورده اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

و وردت برقيات التهاني من رئيس دولة فلسطين محمود عباس، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، رئيس جمهورية تركمنستان قربانقلي بردي محمدوف، رئيس الجمهورية القيرغيزية، سورونباي جينبيكوف، رئيس جمهورية كازاخستان قاسم-جومارت توقايف و رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان.