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الرئيس تبون يشيد بمواقف المحامية الراحلة جيزيل حليمي ومساندتها لكفاح الشعب الجزائري

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
الرئيس تبون يشيد بمواقف المحامية الراحلة جيزيل حليمي ومساندتها لكفاح الشعب الجزائري

الجزائر - وجه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، رسالة تعزية إلى عائلة المحامية جيزيل حليمي التي وافتها المنية أول أمس الثلاثاء بباريس، أشاد فيها بنضالاتها ومواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل استقلاله الوطني، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "في هذه اللحظة المحزنة وأنا أتلقى نبأ وفاة الأستاذة المحامية جيزيل حليمي، ينتابني شعور بالأسى لفقدان امرأة متميزة يرتبط نضالها بتلك النضالات الشجاعة المشرفة لشخصيات مرموقة عرفت بمواقفها المساندة لكفاح الشعب الجزائري من أجل الاستقلال الوطني".

وأضاف نفس المصدر: "إنها من الأسماء اللامعة في سجل أولئك الرجال والنساء من مشاهير الكتاب والحقوقيين الذين واللائي لم يترددوا في إدانة بشاعة الاستعمار وممارساته البغيضة".

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وخلص البيان الى القول: "إننا نودعها اليوم الى مثواها الأخير بتقدير كبير لنضالها ومواقفها وستظل بمسيرتها مثالا للمرأة الحرة الشجاعة ولصوت الحق.

وإنني هنا أتوجه الى أبنائها وكافة أفراد عائلتها بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن".

كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس تبون يشيد بمواقف المحامية الراحلة جيزيل حليمي ومساندتها لكفاح الشعب الجزائري
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 14:50     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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