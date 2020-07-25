كوفيد-19 : 13 رحلة اضافية لإجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بداية من 4 أوت الداخل

الجزائر- ستنطلق المرحلة الثالثة من عملية إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج بداية أوت القادم حيث برمجت ثلاثة عشر (13) رحلة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 9 أوت من بينها تسع 9 رحلات تنطلق من أربع مطارات كبرى يتم فيها تجميع لمواطنين العالقين في عديد من البلدان حسبما أفاد يوم الخميس الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوأج.

و ستشمل العملية مطار دبي حيث برمجت انطلاقا منه رحلتان (2) بتاريخ 4 و7 أوت خصصتا لإجلاء المواطنين العالقين في الإمارات العربية المتحدة وأولئك الحائزين على تذاكر شركة طيران الإمارات العائدين من كوريا الجنوبية، بنغلاديش، الصين،الفيتنام، تايلاندا، ستراليا، مدغشقر وكينيا حسب ذات المصدر.

و سيكون الاجلاء كذلك انطلاقا من إسطنبول بالنسبة للمواطنين الجزائريين العالقين بتركيا الذين سينضم إليهم المواطنون الحائزون على تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية العالقون في شمال جزيرة قبرص وفي جمهورية أذربيجان للعودة على متن رحلة بُرمجت يوم 5 أوت. تضاف إليها رحلتان (02) أخريان تخصص الأولى المبرمجة يوم 6 أوت لإجلاء المواطنين العالقين بتركيا، فيما تخصص الرحلة الثانية المبرمجة يوم 9 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين بتركيا الذين سينضم إليهم المواطنون الحائزون على تذاكر شركة الخطوط الجوية التركية العائدون من الفيتنام، تايلاندا، مدغشقر وباكستان، إضافة إلى المواطنين العالقين في سوريا ولبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم.

و بمطار الدوحة برمجت رحلة يوم 8 أوت بالنسبة للمواطنين العالقين بقطر، ينضم إليهم المواطنون الحاملون لتذاكر السفر لشركة الطيران القطرية العائدون من كوريا الجنوبية، باكستان، بنغلاديش، اليابان، تايلاندا، أستراليا، مدغشقر، كينيا وتنزانيا.

و انطلاقا من مطار باريس برمجت ثلاث (3) رحلات أيام 4 و 5 و 9 أوت تخصص لإجلاء المواطنين العالقين في فرنسا. وينضم إليهم المواطنون الحاملون لتذاكر شركة الطيران الفرنسية Air France العائدون من البرازيل، كوبا، المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الإفريقية الأخرى.

و أشار المصدر نفسه الى أنه تمت برمجة أربعة (04) رحلات أخرى خلال نفس الفترة انطلاقا من واشنطن (الولايات المتحدة الامريكية) يوم 5 أوت لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الأمريكية و جدة (المملكة العربية السعودية) يوم 6 أوت و جوهانسبورغ (جنوب إفريقيا) يوم 6 أوت مـرورا بـكـل مــن لـوانــدا (أنغولا)، ليبروفيل (الغابون) وأبيدجان (كوت ديفوار) و أخيرا بغداد (العراق) يوم 8 أوت مرورا بالكويت.

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