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صدور مرسوم رئاسي يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بمقاطعات إدارية

  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرات

الجزائر- صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية, مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 يوليو 2020, يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في مقاطعات إدارية. 

وبموجب هذا المرسوم, يعين السادة الآتية أسماؤهم, مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بالمقاطعات الإدارية الآتية: "أحمد بوعيشة بتميمون, عمر لنصاري ببرج باجي مختار, أحمد العربي ببني عباس, محمـد صالح الطالب عبد الله بإن صالح, فوفو شيكات بإن قزام, نورالدين زنطار بالمنيعة, عاطف مرتيل بالمغير, فتحي علوي بأولاد جلال, سليمان أويدان بجانت, عمر وناس بالدبداب ومحمـد الصالح التيجاني بتوقرت".

آخر تعديل على الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 12:24
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صدور مرسوم رئاسي يتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية بمقاطعات إدارية
  أدرج يـوم : الخميس, 30 تموز/يوليو 2020 12:19     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 19 مرة   شارك

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