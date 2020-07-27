اجلاء 8511 مواطن جزائري من 20 الى 28 يوليو الجاري

و أوضح الناطق الرسمي في بيان ان المرحلة الثالثة من عملية اجلاء الجزائريين العالقين في الخارج ستنطلق بداية شهر اغسطس المقبل حيث برمجت ثلاثة عشر(13) رحلة خلال الفترة الممتدة من 4 الى 9 اغسطس المقبل من بينها 9 رحلات تنطلق من اربع (4) مطارات كبرى يتم فيها تجميع المواطنين الجزائريين العالقين في العديد من البلدان حول العالم .
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و فيما يلي المطارات المعنية و تاريخ الرحلات المبرمجة حسب البيان هي:
1- مطار دبي: برمجت انطلاقا منه رحلتان (2) بتاريخ 4 أغسطس و 7 أغسطس خصصتا لاجلاء المواطنين العالقين في الامارات العربية المتحدة و أولئك الحائزين على تذاكر شركة طيران الامارات العائدين من كوريا الجنوبية و بنغلاديش و الصين و الفيتنام و تايلاندا و أستراليا و مدغشقر و كينيا.
2- مطار اسطنبول : بالنسبة للمواطنين الجزائريين العالقين في تركيا الذين سينضم اليهم المواطنون الحائزون على تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية العالقون في شمال جزيرة قبرص و في جمهورية أذربيجان للعودة على متن رحلة برمجت يوم 5 أغسطس. تضاف اليها رحلتان (2) أخريان تخصص الاولى المبرمجة يوم 6 أغسطس لإجلاء المواطنين العالقين في تركيا. و تخصص الرحلة الثانية المبرمجة يوم 9 اغسطس لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في تركيا الذين سينظم اليهم المواطنون الحائزون على تذاكر شركة الخطوط الجوية التركية العائدون من الفيتنام و تايلاندا و مدغشقر و باكستان اضافة الى المواطنين العالقين في سوريا و لبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم .
3- مطار الدوحة: على متن رحلة مبرمجة يوم 8 اغسطس بالنسبة للمواطنين العالقين في قطر، ينظم اليهم المواطنون الحاملون لتذاكر السفر لشركة الطيران القطرية العائدون من كوريا الجنوبية و باكستان و بنغلاديش و اليابان و تايلاندا و مدغشقر و كينيا و تنزانيا .
4- مطار باريس: برمجت ثلاث (3) رحلات أيام 4 و 5 و 9 اغسطس تخصص لإجلاء المواطنين العالقين في فرنسا و ينظم اليهم المواطنون الحاملون لتذاكر شركة الطيران الفرنسية (اير فرانس) العائدون من البرازيل و كوبا و المكسيك و الارجنتين و كولومبيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الافريقية.
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كما تمت برمجة أربع (4) رحلات أخرى خلال نفس الفترة انطلاقا من:
1- العاصمة واشنطن: يوم 5 أغسطس لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الامريكية .
2- جدة (المملكة العربية السعودية): يوم 6 أغسطس .
3- جوهانسبورغ (جنوب افريقيا): يوم 6 اغسطس مرورا بكل من لواندا (أنغولا) و ليبروفيل (الغابون) و ابيدجان (كوت ديفوار).
4- بغداد : يوم 8 اغسطس مرورا بالكويت .
كما يوجد قيد الدراسة و البرمجة تنظيم رحلات أخرى من هذه العواصم و غيرها بالإضافة الى ملف اجلاء ما تبقى من المواطنين الجزائريين العالقين في تونس و موريتانيا حسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية .