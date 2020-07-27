اجلاء 8511 مواطن جزائري من 20 الى 28 يوليو الجاري

الجزائر- بلغ عدد المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج الذين تمت اعادتهم الى أرض الوطن الى غاية يوم 28 يوليو الجاري 8511 مواطنا و ذلك في اطار تواصل المرحلة الثانية المبرمجة لإجلائهم التي انطلقت في 20 من نفس الشهر في انتظار اجلاء بقية المواطنين المعنيين بالعملية على متن الرحلات المبرمجة الى غاية 30 يوليو الجاري حسب ما افاد به مساء امس الاربعاء الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية, عبد العزيز بن علي الشريف.

و أوضح الناطق الرسمي في بيان ان المرحلة الثالثة من عملية اجلاء الجزائريين العالقين في الخارج ستنطلق بداية شهر اغسطس المقبل حيث برمجت ثلاثة عشر(13) رحلة خلال الفترة الممتدة من 4 الى 9 اغسطس المقبل من بينها 9 رحلات تنطلق من اربع (4) مطارات كبرى يتم فيها تجميع المواطنين الجزائريين العالقين في العديد من البلدان حول العالم .

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و فيما يلي المطارات المعنية و تاريخ الرحلات المبرمجة حسب البيان هي:

1- مطار دبي: برمجت انطلاقا منه رحلتان (2) بتاريخ 4 أغسطس و 7 أغسطس خصصتا لاجلاء المواطنين العالقين في الامارات العربية المتحدة و أولئك الحائزين على تذاكر شركة طيران الامارات العائدين من كوريا الجنوبية و بنغلاديش و الصين و الفيتنام و تايلاندا و أستراليا و مدغشقر و كينيا.

2- مطار اسطنبول : بالنسبة للمواطنين الجزائريين العالقين في تركيا الذين سينضم اليهم المواطنون الحائزون على تذاكر سفر على متن الخطوط الجوية التركية العالقون في شمال جزيرة قبرص و في جمهورية أذربيجان للعودة على متن رحلة برمجت يوم 5 أغسطس. تضاف اليها رحلتان (2) أخريان تخصص الاولى المبرمجة يوم 6 أغسطس لإجلاء المواطنين العالقين في تركيا. و تخصص الرحلة الثانية المبرمجة يوم 9 اغسطس لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في تركيا الذين سينظم اليهم المواطنون الحائزون على تذاكر شركة الخطوط الجوية التركية العائدون من الفيتنام و تايلاندا و مدغشقر و باكستان اضافة الى المواطنين العالقين في سوريا و لبنان الذين سيتم تجميعهم في مطار بيروت الدولي أين ستحط هذه الرحلة لإجلائهم .

3- مطار الدوحة: على متن رحلة مبرمجة يوم 8 اغسطس بالنسبة للمواطنين العالقين في قطر، ينظم اليهم المواطنون الحاملون لتذاكر السفر لشركة الطيران القطرية العائدون من كوريا الجنوبية و باكستان و بنغلاديش و اليابان و تايلاندا و مدغشقر و كينيا و تنزانيا .

4- مطار باريس: برمجت ثلاث (3) رحلات أيام 4 و 5 و 9 اغسطس تخصص لإجلاء المواطنين العالقين في فرنسا و ينظم اليهم المواطنون الحاملون لتذاكر شركة الطيران الفرنسية (اير فرانس) العائدون من البرازيل و كوبا و المكسيك و الارجنتين و كولومبيا و جمهورية الكونغو الديمقراطية وبعض الدول الافريقية.

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كما تمت برمجة أربع (4) رحلات أخرى خلال نفس الفترة انطلاقا من:

1- العاصمة واشنطن: يوم 5 أغسطس لإجلاء ما تبقى من المواطنين العالقين في الولايات المتحدة الامريكية .

2- جدة (المملكة العربية السعودية): يوم 6 أغسطس .

3- جوهانسبورغ (جنوب افريقيا): يوم 6 اغسطس مرورا بكل من لواندا (أنغولا) و ليبروفيل (الغابون) و ابيدجان (كوت ديفوار).

4- بغداد : يوم 8 اغسطس مرورا بالكويت .

كما يوجد قيد الدراسة و البرمجة تنظيم رحلات أخرى من هذه العواصم و غيرها بالإضافة الى ملف اجلاء ما تبقى من المواطنين الجزائريين العالقين في تونس و موريتانيا حسب ما ذكر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية .