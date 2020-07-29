تنصيب مراقب الشرطة أمحمد بطاش مديرا للوحدات الجمهورية للأمن

وأضاف ذات المصدر أن مراسم التنصيب جرت بحضور إطارات مركزية وجهوية للأمن الوطني وقادة الوحدات الجمهورية للأمن.
للتذكير، شغل مراقب الشرطة أمحمد بطاش خلال مساره المهني بجهاز الشرطة عدة مناصب آخرها رئيسا لأمن ولاية الجزائر.
وكالة الأنباء الجزائرية ©
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وكالة الأنباء الجزائرية ©
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الجزائر - أشرف المدير العام للأمن الوطني، السيد خليفة أونيسي، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء (الجزائر العاصمة) على تنصيب مراقب الشرطة أمحمد بطاش على رأس مديرية الوحدات الجمهورية للأمن، وذلك بعد إعادة تفعليها، حسب ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.
وأضاف ذات المصدر أن مراسم التنصيب جرت بحضور إطارات مركزية وجهوية للأمن الوطني وقادة الوحدات الجمهورية للأمن.
للتذكير، شغل مراقب الشرطة أمحمد بطاش خلال مساره المهني بجهاز الشرطة عدة مناصب آخرها رئيسا لأمن ولاية الجزائر.