Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

"تفاعل كبير" مع أرضية "النيابة الالكترونية" الخاصة بإرسال العرائض و الشكاوى عن بعد

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرات
&quot;تفاعل كبير&quot; مع أرضية &quot;النيابة الالكترونية&quot; الخاصة بإرسال العرائض و الشكاوى عن بعد

الجزائر - أكدت المديرية العامة لعصرنة العدالة، يوم الأربعاء، "التفاعل الكبير" من قبل المواطنين مع الأرضية الرقمية الجديدة "النيابة الالكترونية" التي أطلقت أمس الثلاثاء و المخصصة لإرسال الشكاوى و العرائض القانونية عن بعد، مع تتبع مآلها.

وخلال عرض تفصيلي حول أرضية "النيابة الالكترونية"، أوضح المدير العام كمال برنو أن هذه الخدمة الجديدة أفرزت "تفاعلا كبيرا" من قبل المواطنين المعنيين بتقديم عرائض قانونية و شكاوي، حيث "بلغ عددها ،ساعات فقط بعد إطلاق المنصة، نحو خمسين طلبا".

إقرأ أيضا:     عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد

و لرفع هذا "التحدي"، أشار السيد برنو إلى أنه تم تكوين المعنيين بمعالجة شكاوى و عرائض المواطنين عبر هذه الأرضية، اعتمادا على  تقنية التحاضر عن بعد.

و في هذا الإطار، تم التأكيد على أن هذه الأرضية المتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل "مكيفة تماما لتلقي الأعداد الهائلة المرتقبة للشكاوى و العرائض و تفادي المشاكل و الأعطاب التقنية التي تحصل عادة نتيجة ذلك".

و من بين الأهداف التي ترمي إليها هذه المنصة الالكترونية "رفع عبء التنقل عن المواطنين" خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية نتيجة تفشي وباء (كوفيد-19)، حيث تم لهذا الغرض، تصميم واجهة "مبسطة" تسهل المهمة على صاحب الشكوى أو العريضة، سواء داخل الوطن أو خارجه.

و تجدر الإشارة إلى أن أرضية "النيابة الالكترونية" موجهة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين أضحى بإمكانهم، منذ يوم أمس، تقديم شكاوى و عرائض عن بعد، يتم تحويلها آليا إلى ممثل النيابة (وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي) عبر الوطن لدراستها ومعالجتها وإعلام المعني بمآلها، و هذا عبر رسالة نصية قصيرة ترسل إلى رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.

و تتم العملية المذكورة عبر إدخال البيانات الشخصية للمعني الذي يقوم بعدها باختيار الجهة القضائية التي يوجه إليها الشكوى أو العريضة و تحديد نوعها و إدخال مضمونها، مع إمكانية تحميل وثائق الإثبات المدعمة لها إن وجدت.

للتذكير، تندرج هذه المنصة الالكترونية الجديدة في إطار "مواصلة تطوير و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و أفراد الجالية الجزائرية بالخارج".

كلـمات مفتـاحيــة :
"تفاعل كبير" مع أرضية "النيابة الالكترونية" الخاصة بإرسال العرائض و الشكاوى عن بعد
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 7 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

عيد الأضحى: الجزائرية للطرق السيارة تجنيد مصالحها لضمان استمرارية الخدمة

20.07.29

عدة تدابير جبائية لدعم المؤسسات المتضررة من الأزمة الصحية

20.07.29

تنصيب مراقب الشرطة أمحمد بطاش مديرا للوحدات الجمهورية للأمن

20.07.29

ارتفاع حركة نقل البضائع بميناء بجاية بنسبة 43ر7 % خلال السداسي الأول 2020

20.07.29

كوفيد-19 بمخيمات اللاجئين الصحراويين: تسجيل أول حالة وفاة

20.07.29

الأزمة الليبية: الجزائر تدعو الأمم المتحدة للعمل على إيجاد حل شامل

الأكثــر قـراءة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

المسرح الجهوي لوهران ضمن التراث الوطني

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية

20.07.27

المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة

20.07.28

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

20.07.27

مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء برئاسة الاستاذ لعرابة