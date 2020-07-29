"تفاعل كبير" مع أرضية "النيابة الالكترونية" الخاصة بإرسال العرائض و الشكاوى عن بعد

وخلال عرض تفصيلي حول أرضية "النيابة الالكترونية"، أوضح المدير العام كمال برنو أن هذه الخدمة الجديدة أفرزت "تفاعلا كبيرا" من قبل المواطنين المعنيين بتقديم عرائض قانونية و شكاوي، حيث "بلغ عددها ،ساعات فقط بعد إطلاق المنصة، نحو خمسين طلبا".
إقرأ أيضا: عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد
و لرفع هذا "التحدي"، أشار السيد برنو إلى أنه تم تكوين المعنيين بمعالجة شكاوى و عرائض المواطنين عبر هذه الأرضية، اعتمادا على تقنية التحاضر عن بعد.
و في هذا الإطار، تم التأكيد على أن هذه الأرضية المتاحة عبر البوابة الالكترونية لوزارة العدل "مكيفة تماما لتلقي الأعداد الهائلة المرتقبة للشكاوى و العرائض و تفادي المشاكل و الأعطاب التقنية التي تحصل عادة نتيجة ذلك".
و من بين الأهداف التي ترمي إليها هذه المنصة الالكترونية "رفع عبء التنقل عن المواطنين" خاصة في ظل الأزمة الصحية الحالية نتيجة تفشي وباء (كوفيد-19)، حيث تم لهذا الغرض، تصميم واجهة "مبسطة" تسهل المهمة على صاحب الشكوى أو العريضة، سواء داخل الوطن أو خارجه.
و تجدر الإشارة إلى أن أرضية "النيابة الالكترونية" موجهة للأشخاص الطبيعيين و المعنويين الذين أضحى بإمكانهم، منذ يوم أمس، تقديم شكاوى و عرائض عن بعد، يتم تحويلها آليا إلى ممثل النيابة (وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي) عبر الوطن لدراستها ومعالجتها وإعلام المعني بمآلها، و هذا عبر رسالة نصية قصيرة ترسل إلى رقم هاتفه أو بريده الإلكتروني.
و تتم العملية المذكورة عبر إدخال البيانات الشخصية للمعني الذي يقوم بعدها باختيار الجهة القضائية التي يوجه إليها الشكوى أو العريضة و تحديد نوعها و إدخال مضمونها، مع إمكانية تحميل وثائق الإثبات المدعمة لها إن وجدت.
للتذكير، تندرج هذه المنصة الالكترونية الجديدة في إطار "مواصلة تطوير و تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين و أفراد الجالية الجزائرية بالخارج".