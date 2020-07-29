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مجلس الأمة يهنئ المنتسبين الى قطاع الصحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك  

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات

الجزائر - هنأ مجلس الامة جميع المنتسبين الى قطاع الصحة من طواقم طبية وشبه طبية ومسعفين وإداريين وموظفين بمناسبة عيد الاضحى المبارك، حسب ما أفاد به اليوم الاربعاء بيان للمجلس.

 وأوضح البيان أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، "يتوجه إلى جميع منتسبي قطاع الصحة من طواقم طبية وشبه طبية ومسعفين وإداريين وموظفين في القطاع بهذه المناسبة الدينية الجليلة بأطيب تهانيه مشفوعة بتمنياته لهم وأصدق دعواته لله تعالى بأن يعيد علينا هذا العيد وأمثاله بالخير واليمن والبركات".

وتابع البيان أن مكتب مجلس الأمة "يتقدم بشكره الى السلطات العمومية على جهودها في مواجهة جائحة كورونا (كوفيد-19) ويخص بالذكر العاملين في المجال الصحي من طواقم طبية وشبه طبية ومسعفين وإداريين وموظفين، الذين يتصدون برباطة جأش في هذه المرحلة الدقيقة مقدمين جهودا جبارة لإنقاذ أرواح المواطنين".

وخلص البيان الى أن "مكتب مجلس الأمة، وإذ يهنئ عموم المواطنات والمواطنين بمقدم عيد الأضحى المبارك، فإنه وبالنظر للظرف الصحي الذي تمر به البلاد، يحث على وجوب مواصلة العمل الجاد عبر التكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية والتقيد الأمثل بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات ونصائح في سبيل مواجهة هذه الجائحة".

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مجلس الأمة يهنئ المنتسبين الى قطاع الصحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك  
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 18:46     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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