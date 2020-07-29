المدير العام للحماية المدنية يستقبل سفير روسيا بالجزائر 

الإفراج عن ثلاثة أشخاص تمت متابعتهم بتهم تخص نشاطهم الإعلامي غير القانوني -

فورار: 614 إصابة جديدة، 359 حالة شفاء و 12 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة -

سكنات عدل: إمكانية تسديد مستحقات الايجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني -

المدير العام للجزائرية للمياه: نحو تخفيض نسبة ضياع الماء الشروب إلى أقل من 20 بالمائة -

عيد الأضحى: عدم تنظيم حملة جمع جلود الأضاحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد -

مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت المحلي والوطني خلال يومي عيد الاضحى -

سباحة/ توقيع عقد رعاية مع موبيليس: التمويل يسمح بتعزيز البرنامج التحضيري للمنتخبات الوطنية -

تطمينات بتوفر الماء الشروب بالكمية والنوعية المطلوبة يومي عيد الأضحى -

سفير دولة فلسطين: الحالة الوبائية في فلسطين زادت من تفاقم الوضع -

تبسة: توقيف 3 أشخاص اعتدوا على مستخدمين بالاستعجالات الطبية الدكتور يوسف بوطرفة -

بريد الجزائر -بنك الجزائر: جهاز التنسيق كفيل بضمان وفرة معتبرة للسيولة -

محروقات: مجمع سوناطراك و سيبسا الاسباني يوقعان على مذكرة تفاهم -

حريق غابة بلاطو بتيارت: إتلاف 500 هكتار -

توقيف 7 تجار مخدرات وحجز أزيد من 145 كيلوغرام من الكيف المعالج بكل من تلمسان و وهران وبشار -

عيد الأضحى: المديرية العامة للحماية المدنية تدعو إلى الحذر أثناء استعمال أدوات النحر -

كرة القدم : الفاف تقرر توقيف البطولة وتتويج شباب بلوزداد بلقب 2019-2020 -

بن دودة: الانطلاق في ترميم مسجد الباشا التاريخي بسيدي الهواري بعد الحجر -

عيد الأضحى : يوما 31 يوليو و الفاتح أوت 2020 عطلة مدفوعة الأجر -

الشروع في أداء مناسك الحج بمكة المكرمة -