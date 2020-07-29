وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تعزيز العلاقات الجزائرية-الروسية" مشيرا الى أنه تم خلال هذه الجلسة "التطرق الى مختلف أفاق التعاون و تطويره خاصة المتعلق بحماية الأشخاص و الممتلكات وكذا تسيير الأخطار اليومية و الأخطار الكبرى في شقه التكويني و تبادل الخبرات".
المدير العام للحماية المدنية يستقبل سفير روسيا بالجزائر
أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 16:31 الفئـة : الجـزائـر قراءة : 28 مرات
الجزائر - استقبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام اليوم الاربعاء، بمقر المديرية بالجزائر العاصمة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، السيد إيغور بلياف.
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