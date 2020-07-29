Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

المدير العام للحماية المدنية يستقبل سفير روسيا بالجزائر 

  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرات

الجزائر - استقبل المدير العام للحماية المدنية، العقيد بوغلاف بوعلام اليوم الاربعاء، بمقر المديرية بالجزائر العاصمة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر، السيد إيغور بلياف.

وأوضح بيان للمديرية العامة للحماية المدنية أن هذه الزيارة تندرج في إطار "تعزيز العلاقات الجزائرية-الروسية" مشيرا الى أنه تم خلال هذه الجلسة "التطرق الى مختلف أفاق التعاون و تطويره خاصة المتعلق بحماية الأشخاص و الممتلكات وكذا تسيير الأخطار اليومية و الأخطار الكبرى في شقه التكويني و تبادل الخبرات".

كلـمات مفتـاحيــة :
المدير العام للحماية المدنية يستقبل سفير روسيا بالجزائر 
  أدرج يـوم : الأربعاء, 29 تموز/يوليو 2020 16:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 28 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.29

 الإفراج عن ثلاثة أشخاص تمت متابعتهم بتهم تخص نشاطهم الإعلامي "غير القانوني"

20.07.29

فورار: 614 إصابة جديدة، 359 حالة شفاء و 12 وفيات خلال ال 24 ساعة الأخيرة 

20.07.29

سكنات عدل: إمكانية تسديد مستحقات الايجار الشهري عن طريق الدفع الإلكتروني 

20.07.29

المدير العام للجزائرية للمياه: نحو تخفيض نسبة ضياع الماء الشروب إلى أقل من 20 بالمائة

20.07.29

عيد الأضحى: عدم تنظيم حملة جمع جلود الأضاحي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد

20.07.29

مكالمات مجانية من الثابت نحو الثابت المحلي والوطني خلال يومي عيد الاضحى

الأكثــر قـراءة

20.07.28

تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

20.07.28

عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد

20.07.28

زيت الزيتون: الكشف عن نتائج المسابقة الوطنية "ابوليوس 2020"

20.07.28

الجزائر العاصمة: تدشين جسر جديد يربط بلديتي وادي شايح و بن غازي ببراقي  

20.07.28

السعودية "ملتزمة" بالتنسيق مع الجزائر للوصول الى تسوية سلمية للازمة الليبية

20.07.28

رئيس المجلس الدستوري يعقد غدا الأربعاء جلسة عمل مع الخبير الدستوري الفرنسي دومنيك روسو