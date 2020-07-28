رئيس المجلس الدستوري يعقد غدا الأربعاء جلسة عمل مع الخبير الدستوري الفرنسي دومنيك روسو

و أوضح المصدر ذاته أن جلسة العمل ستجري بحضور أعضاء المجلس الدستوري ومديري البحوث والدراسات لمركز الدراسات و البحوث الدستورية واطارات المجلس الدستوري بالإضافة إلى الممثل المساعد لبرنامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي بالجزائر، إدوين كاري.
و اضاف البيان أن هذه المحادثات تندرج في سياق اتفاقية التعاون التي تربط المجلس الدستوري ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والتي تحمل عنوان "الدستور في خدمة المواطن : برنامج الدعم للمجلس الدستوري" وتتناول سبل تطوير استراتيجية اتصالية "تستهدف نشر الثقافة الدستورية بالإضافة إلى استنباط أحسن الممارسات على الصعيد الدولي والاستفادة منها في سبيل ترقية الثقافة الدستورية لدى
المواطن الجزائري وممارسي القانون ومختلف المتدخلين في تجسيد آلية الدفع بعدم الدستورية المرسخة بموجب المادة 188 من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهات قضائية ومؤسسات رسمية".
وأكد المصدر ذاته أن هذه المجهودات "تجسد مسعى المجلس الدستوري للانخراط في تأسيس دولة القانون وحماية الحقوق والحريات وتأصيل لنمط حوكمة جديد مبني على ديمقراطية تشاركية فعاله تكفل للمواطن حقوقه وحرياته الدستورية".