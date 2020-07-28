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وصول جثمان الشاب الجزائري أكرم المتوفى ببلجيكا غدا الأربعاء

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرات
وصول جثمان الشاب الجزائري أكرم المتوفى ببلجيكا غدا الأربعاء

الجزائر - يصل جثمان الفقيد قادري عبد الرحمان رضا المسمى أكرم الذي توفي بمدينة أنفيرس (بلجيكا) يوم 19 يوليو 2020 في ظروف لا تزال غامضة، يوم غدا الأربعاء الى الجزائر، حسبما أكده الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

و تجدر الاشارة الى أن الجزائر طالبت بتسليط كل الضوء حول ظروف وفاة هذا المواطن الجزائري.

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و في تصريح لوأج أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات المختصة للمملكة البلجيكية "قد تم اطلاعها رسميا من أجل تقديم المعلومات الشاملة و المفصلة حول الظروف الحقيقية لتوقيف و وفاة مواطننا و هذا عملا بالاتفاقية القنصلية المؤرخة ب 17 مايو 1979 بين الجزائر و بلجيكا".

كما أضاف أن "ممثلياتنا الدبلوماسية و القنصلية في بلجيكا تبقى على اتصال دائم مع السلطات الرسمية البلجيكية و كذا مع عائلة الفقيد و محاميها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 19:00
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وصول جثمان الشاب الجزائري أكرم المتوفى ببلجيكا غدا الأربعاء
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:40     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 4 مرة   شارك

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