وصول جثمان الشاب الجزائري أكرم المتوفى ببلجيكا غدا الأربعاء

و تجدر الاشارة الى أن الجزائر طالبت بتسليط كل الضوء حول ظروف وفاة هذا المواطن الجزائري.
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و في تصريح لوأج أكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات المختصة للمملكة البلجيكية "قد تم اطلاعها رسميا من أجل تقديم المعلومات الشاملة و المفصلة حول الظروف الحقيقية لتوقيف و وفاة مواطننا و هذا عملا بالاتفاقية القنصلية المؤرخة ب 17 مايو 1979 بين الجزائر و بلجيكا".
كما أضاف أن "ممثلياتنا الدبلوماسية و القنصلية في بلجيكا تبقى على اتصال دائم مع السلطات الرسمية البلجيكية و كذا مع عائلة الفقيد و محاميها".