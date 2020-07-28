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عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد

الجزائر - وضعت وزارة العدل حيز الخدمة أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى أو العرائض عن بعد، وذلك في إطار مواصلة تطوير وتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين وأفراد الجالية الجزائرية بالخارج، حسب ما افاد به اليوم الثلاثاء بيان لذات الوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أنه سيتم يوم غد الأربعاء بمقر المديرية العامة لعصرنة العدالة ببئر مراد رايس (الجزائر العاصمة) تنظيم عرض تفصيلي لفائدة ممثلي وسائل الإعلام حول هذه الخدمة.      

وللاستفادة من هذه الخدمة، يتعين على مقدم الشكوى الولوج إلى أرضية النيابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، والمتاحة عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العدل، قصد ملء استمارة "تسجيل شكوى/عريضة عن بعد" بمجموعة من المعلومات الشخصية الخاصة بهويته كاملة وعنوان إقامته ورقم هاتفه المحمول وكذا تحديد نوع شكواه/عريضته وإدخال مضمونها.

وأضاف البيان أنه سيتم تحويل هذه الشكوى/العريضة بصفة آلية إلى ممثل النيابة (وكيل الجمهورية بالمحكمة أو النائب العام بالمجلس القضائي) لاتخاذ الإجراء المناسب.

وبعد تصرف ممثل النيابة في الشكوى، يتم إعلام المعني بمآلها والإجراءات المتخذة أو المطلوب اتخاذها، وذلك عبر أرضية النيابة الإلكترونية وكذا عبر رسالة نصية قصيرة (SMS) وبريده الإلكتروني.

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عدالة: أرضية إلكترونية جديدة تسمح للأشخاص بتقديم الشكاوى عن بعد
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:11     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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