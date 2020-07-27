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إجلاء 7740 مواطن جزائري منذ 20 يوليو الجاري

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
إجلاء 7740 مواطن جزائري منذ 20 يوليو الجاري

الجزائر - تتواصل المرحلة الثانية من عملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في الخارج التي انطلقت في 20 جويلية الجاري حيث تم إلى غاية اليوم ترحيل 2582 مواطنا إضافيا إلى أرض الوطن منذ آخر حصيلة جزئية قدمتها وزارة الشؤون الخارجية يوم 26 جويلية صباحا، ليصبح العدد الإجمالي للمرحلين 7740 مواطنا، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي الشريف.

وأوضح الناطق الرسمي في تصريح له أن توزيع الرحلات المسجلة مند آخر حصيلة كما يلي:

 

       *26 جويلية 2020 (تتمة):

- إجلاء 276 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة قادمين من مارسيليا (فرنسا).

- إجلاء 260 مواطنا إلى مطار الوادي قادمين من القاهرة (مصر).

- إجلاء 609 مواطنين إلى مطار الجزائر العاصمة عبر رحلتين من باريس (فرنسا).

 

       *27 جويلية 2020:

- إجلاء279 مواطنا إلى مطار سطيف عبر رحلتين من مطار ليون (فرنسا).

- إجلاء 597 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة عبر رحلتين من باريس (فرنسا).

- إجلاء 127 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة قادمين من ليون (فرنسا).

- إجلاء 205 مواطنين إلى مطار عنابة قادمين من عمان (الأردن).

 

       *28 جويلية 2020:

- إجلاء 229 مواطنا إلى مطار الجزائر العاصمة قادمين من موسكو (روسيا).

و أكد السيد بن علي الشريف أن عملية الإجلاء ستتواصل اليوم وإلى غاية 30 جويلية 2020 عبر 10 رحلات من المنتظر أن يتم عبرها إجلاء 2349 مواطنا عالقا من المسجلين على مستوى الأرضية الرقمية في كل من فرنسا و روسيا و أوكرانيا و المملكة المتحدة و قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

 

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إجلاء 7740 مواطن جزائري منذ 20 يوليو الجاري
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 18:06     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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