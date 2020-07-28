تنصيب السيد حسان رابحي أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية

القاهرة - تم تنصيب السيد حسان رابحي بصفته أمينا عاما مساعدا لجامعة الدول العربية، أمس الاثنين، من طرف الامين العام لذات المنظمة، السيد أحمد أبو الغيط.

يجذر الذكر أن السيد حسان رابحي شغل عدة مناصب سامية في الجزائر، كان آخرها وزيرا للاتصال، ناطقا رسميا باسم الحكومة.

كما شغل قبل ذلك منصب سفير للجزائر بكل من غانا وجمهورية الصين الشعبية ثم أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية.