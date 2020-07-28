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كل الشروط متوفرة للصحافة الأجنبية المعتمدة في الجزائر

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
كل الشروط متوفرة للصحافة الأجنبية المعتمدة في الجزائر

الجزائر - أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن "كل الشروط" متوفرة للسماح لممثلي الصحافة الأجنبية المعتمدة بالجزائر بممارسة مهنتهم.

وأبرز الوزير خلال مراسم تسليم الاعتمادات لممثلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدة في الجزائر أن "الجزائر تمنح كل التسهيلات لمراسلي وسائل الإعلام الأجنبية للسماح لهم بممارسة عملهم في إطار احترام أخلاقيات المهنة".

وبهذه المناسبة، وجه وزير الاتصال "تشجيعاته" لمهنيي الصحافة الوطنية الذين يضطلعون بعملهم في ظروف صعبة بسبب تفشي فيروس كورونا، مواجهين "صعوبات التنقل والبعد عن عائلاتهم ومقر عملهم".

وقد حضر هذا اللقاء كل من ممثل وزارة الشؤون الخارجية، عبد العزيز بن علي شريف، وممثل وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، العيداوي حمودة.

وتم تسليم اعتمادات وتمديد أخرى لأغلبية ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من مجموع حوالي 50 ممثلا، من بينهم مراسلو قناة بي بي سي (راديو)، ووكالات الأنباء الفرنسية (أ اف بي) والإنجليزية (روتيرز) والأمريكية (آبي) والصينية (الصين الجديدة، سي سي تي في) والفييتنامية (آ في إي)، إضافة إلى ممثلو قنوات تلفزيونية على غرار العربية والحرة والعالم والحدث والغد.

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كل الشروط متوفرة للصحافة الأجنبية المعتمدة في الجزائر
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:28     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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