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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرات
الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي

الجزائر - استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم ، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، الذي يقوم بزيارة عمل للجزائر".

وأشار المصدر ذاته إلى أنه "خلال هذه المقابلة، تم تقييم التعاون الثنائي ودراسة السبل الكفيلة بتعميقه وتنويعه، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع التنموية والاستثمارية للشراكة بين البلدين".

"كما شكلت المقابلة مناسبة للتشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الأزمة الليبية"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

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الرئيس تبون يستقبل وزير الخارجية السعودي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 17:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 3 مرة   شارك

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