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وفاة المحامية السابقة لجبهة التحرير الوطني جيزيل حليمي

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 14:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
وفاة المحامية السابقة لجبهة التحرير الوطني جيزيل حليمي

باريس - توفيت اليوم الثلاثاء بباريس المحامية المعروفة و المثقفة جيزيل حليمي، احدى أبرز المدافعين عن القضية الوطنية خلال حرب التحرير الجزائرية عن عمر ناهز 93 سنة، حسبما أعلنت عنه عائلتها.

وإضافة الى نضالها النسوي كونها إحدى الموقعات عن البيان المشهور الخاص بال343 امرأة اللواتي صرحن علنا أنهن أجهضن، فقد دافعت في سنة 1960 عن جميلة بوباشا المناضلة في صفوف جبهة التحرير الوطني حيث خصصت لها مؤلف سيرة ذاتية عن حياتها.

و في سنة 1998، انضمت جيزيل حليمي المناهضة للعولمة إلى المجموعة التي انشأت منظمة "اتاك" (جمعية من أجل فرض رسوم على الصفقات المالية و من أجل عمل المواطنة).

موازاة مع ذلك، خاضت هذه المحامية مسيرتها ككاتبة حيث تعد خمسة عشرة مؤلفا منها كتاب " جملية بوباشا" (1962) و " فريتنا" حول والدتها (1999).

كما صرحت جيزيل حليمي و هي أم لثلاثة أبناء من بينهم سيرج حليمي مدير تحرير المجلة الشهرية "لو موند ديبلوماتيك" (العالم الديبلوماسي) أنها كانت تفضل أن تكون لها بنت ل "تجسد" التزامها من أجل المرأة.

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وفاة المحامية السابقة لجبهة التحرير الوطني جيزيل حليمي
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 14:45     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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