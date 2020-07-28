Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

جريمة الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على حقوق الانسان

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 14:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات
جريمة الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على حقوق الانسان

 الجزائر- أكد المشاركون في اليوم الدراسي الذي نظم بالجزائر احياء لليوم العالمي لكرامة ضحايا الاتجار بالأشخاص على أن حماية الأشخاص من جريمة الاتجار بهم مسؤولية قانونية لصون كرامة الانسان مشددين بالتزامات الجزائر في هذا المجال على المستوى الدولي والذي تعكسه الاتفاقيات التي صادقت عليها.

وأبرز المتدخلون في هذا اليوم الذي نظمته اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته على أن هذه الجريمة دخيلة على المجتمع الجزائري وتعد اعتداء  صارخ على حقوق الانسان وعلى رأسها الحق في الحياة محذرين من خطورة الجريمة وأثارها المدمرة على الانسان.

وتضمنت كلمة المتدخلين في هذا اليوم الدراسي الذي جرى بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال, عدة محاور من بينها " حماية الاطفال من كل أشكال الاستغلال" و"الاطار التشريعي في اطار مكافحة الاتجار بالأشخاص ومعالجته القضائية " والمجتمع المدني في الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته" .

وفي كلمته الافتتاحية قال السفير لزهر سوالم , المدير العام للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية, أن اللجنة  الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص و مكافحته " تعمل جاهدة  في اطار اختصاصها على وضع اللمسات الأخيرة لاستكمال النص القانوني المخصص  للوقاية من الاتجار بالأشخاص وذلك تمهيدا لعرضه في أقرب وقت ممكن على الحكومة ثم على البرلمان للمصادقة عليه , غير أن الظروف الاستثنائية التي أفرزتها جائحة كورونا أثرت على وتيرة العمل".

اقرأ أيضا :    انطلاق أشغال يوم دراسي حول موضوع "لا لاستغلال البشر"

وأوضح أن هذا القانون يسمح من جهة بجمع كل التدابير القانونية ذات الصلة الواردة في قانون العقوبات وقانون حماية الطفولة , ومن جهة أخرى, وضع اطار شامل ودقيق لإرساء نظام لحالة الضحايا يضمن بطريقة محكمة التكفل بالضحايا على الصعيد المادي و المعنوي بالضحايا , وانشاء مراكز متخصصة لإيوائها بغية حمايتها وصون كرامتها".

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 14:05
كلـمات مفتـاحيــة :
جريمة الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على حقوق الانسان
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 14:00     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.28

جريمة الاتجار بالبشر اعتداء صارخ على حقوق الانسان

20.07.28

إستقبال و وضع 253 رعية جزائرية قدمت من روسيا في الحجر الصحي

20.07.28

خنشلة: تسجيل 9 مشاريع تنموية للنهوض بمناطق الظل الواقعة ببلدية خيران

20.07.28

كريكو تتباحث مع ممثلة برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالجزائر سبل تعزيز التعاون الثنائي

20.07.28

الاعلان عن أول أربعة إصابات مؤكدة بفيروس كورونا بمخيمات اللاجئين الصحراويين

20.07.28

انطلاق أشغال يوم دراسي حول موضوع "لا لاستغلال البشر"

الأكثــر قـراءة

20.07.27

اعتماد دفاتر شروط خاصة بصناعة السيارات والأجهزة الكهروالكترونية

20.07.27

مراجعة الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن لجنة الخبراء برئاسة الاستاذ لعرابة

20.07.27

الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان

20.07.27

المجتمع المدني مدعو إلى الاضطلاع بدور أساسي في تشييد الجزائر الجديدة

20.07.27

صدور أول كتاب عن السيرة الذاتية للمطرب الراحل ايدير

20.07.27

الجزائر تبنت خيارات اقتصادية "شجاعة سياسيا" 