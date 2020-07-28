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تبون مشبع بثقافة الحفاظ على حقوق المواطن

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 08:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرات
تبون مشبع بثقافة الحفاظ على حقوق المواطن

الجزائر- أكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان, السيد بوزيد لزهاري, يوم الاثنين, أنه لاحظ عند رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, "تشبعا كبيرا" بثقافة الحفاظ على حقوق المواطن.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من قبل الرئيس تبون الذي سلم له التقرير السنوي حول حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019 , قال السيد لزهاري أنه لقي لدى رئيس الجمهورية "تشبعا كبيرا " بثقافة حقوق المواطن وبأن" المهمة الأولى للدولة في كل سياستها هي الحفاظ على هذه الحقوق."

وأضاف قائلا: "لاحظنا وجود إرادة سياسية قوية من أجل التمسك بحقوق الإنسان وتجسيدها سيما منها حرية التعبير واستقلالية القضاء وحرية تكوين الجمعيات وحرية التظاهر السلمي في إطار القوانين وبما يحافظ على أركان الدولة".

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ولدى تطرقه للتقرير سالف الذكر, أوضح ذات المتحدث أن هذا الأخير تمحور أساسا حول "الحراك المبارك الأصيل الذي كان يطالب بحقوق الإنسان وبانتخابات نزيهة وشفافة وبالقضاء على المال الفاسد".

وشدد السيد لزهاري على ضرورة إرجاع "الثقة للشعب" الذي اكد على "تجسيد حقوق الانسان في جميع المجالات المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق الحلم الأساسي لبيان أول نوفمبر".

آخر تعديل على الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 08:54
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تبون مشبع بثقافة الحفاظ على حقوق المواطن
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 28 تموز/يوليو 2020 08:25     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 13 مرة   شارك

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