الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان

الجزائر - إستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد بوزيد لزهاري الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.