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الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان

  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرات
الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان

الجزائر - إستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد بوزيد لزهاري الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عشية اليوم السيد بوزيد لزهاري رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم له التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الجزائر لسنة 2019، عملا بالمادة 199 من الدستور".

آخر تعديل على الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 20:15
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الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان
  أدرج يـوم : الإثنين, 27 تموز/يوليو 2020 19:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 18 مرة   شارك

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