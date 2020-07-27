سحب استدعاءات امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا يوم الأربعاء

وسيكون سحب هذه الاستدعاءات الخاصة بدورة سبتمبر2020 من الارضية الرقمية وموقع الاولياء وموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات على الرابط https ://bem.onec.dz بالنسبة للمقبلين على اجتياز امتحان شهادة التعليم المتوسط بدءا من بعد غد الاربعاء الى 9 سبتمبر القادم وعلى الرابط https:// bac.onec.dz الخاص بمترشحي امتحان شهادة البكالوريا الذين بإمكانهم سحب استدعاءاتهم ابتداء من 5 اغسطس المقبل الى غاية 17 سبتمبر 2020 .
وحسب ما علم لدى وزارة التربية الوطنية، فإنه يحق للمترشحين الذين اضاعوا استدعاءاتهم اجتياز اختبارات الامتحانيين ب"تحفظ" شريطة تقديمهم لهذه الاستدعاءات الى غاية آخر يوم من الامتحان.
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وقد حددت وزارة التربية تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الاثنين 7 إلى الأربعاء 9 سبتمبر 2020، أما تاريخ إجراء امتحان شهادة البكالوريا فقد حدد من الأحد 13 إلى الخميس 17 سبتمبر 2020.
وقد عدلت الوزارة، في اطار الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19)، رزنامة تواريخ اجراء امتحاني التعليم المتوسط والبكالوريا وكذا العطل المدرسية للسنة الدراسية 2019/2020 وتاريخ الدخول المدرسي للسنة الدراسية 2021/2020.
وتم، ضمن التدابير الاحترازية للوقاية من كوفيد-19، إلغاء امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.