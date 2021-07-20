كوفيد-19: تمديد الحجر الجزئي المنزلي في 29 ولاية

الجزائر- قرر الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد, يوم الاحد, تمديد الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة 15يوما (من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـموالي) مع منع حركة الـمرور لنفس المدة, بما فيها السيارات الخاصة, في 29 ولاية, حسب ما افاد به بيان لمصالح الوزير الاول.

وجاء في البيان أنه "بعد استشارة اللجنة العلمية والسلطة الصحية وتقييم الوضعية الصحية عبر التراب الوطني، قرر الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، بعد موافقة السيد رئيس الجمهورية، تمديد التدابير الـمتخذة بموجب أحكام الـمرسوم التنفيذي رقم 20 ـ 185 الـمؤرخ في 24 ذو القعدة عام 1441 الـموافق 16 جويلية سنة 2020، والـمتضمن تمديد تدابير تعزيز نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد-19" ومكافحته".

وستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 28 يوليو 2020.

ويتعلق الأمر بما يأتي:

يمدد إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي، لـمدة خمسة عشر (15) يوما، من الساعة الثامنة مساء إلى غاية الساعة الخامسة صباحا من اليوم الـموالي، بالنسبة لولايات: أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

يمدد منع حركة الـمرور لـمدة خمسة عشر (15) يوما، بما فيها السيارات الخاصة، من وإلى ولايات أدرار، الشلف، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، بشار، البليدة، البويرة، الجزائر، الجلفة، سطيف، سيدي بلعباس، عنابة، قسنطينة، الـمدية، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، برج بوعريريج، بومرداس، تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة، وغليزان.

لا يعنى هذا الإجراء وسائل نقل الـمستخدمين ونقل السلع.

يمدد إجراء تعليق نشاط النقل الحضري العمومي والخاص للأشخاص خلال العطلة الأسبوعية في الولايات التسع والعشرين (29) سالفة الذكر.

يبقى الولاة مخولين باتخاذ جميع التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، بعد موافقة السلطات الـمختصة، لاسيما إقرار أو تعديل أو تكييف أوقات الحجر الـمنزلي الجزئي أو الكلي بشكل يستهدف بلدية أو عدة بلديات أو بلدات أو أحياء تشهد بؤرا للعدوى.

كما يبقى الولاة مخولين بمنح تراخيص للمرور، في حالة الضرورة، أو في حالة الأوضاع الاستثنائية.

وتدعو الحكومة الـمواطنين إلى "الـمزيد من التجند في تسيير الأزمة الصحية، من خلال تضامنهم والإنضباط الصارم في التقيد بكل التدابير الـمتخذة بعنوان البروتوكولات الصحية الـمعمول بها، ولاسيما احترام تدابير النظافة والحواجز الـمانعة والإرتداء الإجباري للكمامة والتباعد الجسدي".

وبهذا الشأن، تطلب من كافة الـمواطنين "مضاعفة اليقظة وبالأخص خلال أيام عيد الأضحى الـمبارك"، كما خلص اليه البيان.