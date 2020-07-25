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إنعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد

  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرات
إنعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد

الجزائر - يعقد مجلس الوزراء اجتماعه الدوري، صباح غد الأحد بتقنية التواصل المرئي، برئاسة السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، حسب ما أورده يوم السبت بيان لرئاسة الجمهورية.

و أوضح المصدر أن جدول الأعمال "يتضمن عددا من النقاط ذات الصلة ببعث وتطوير الأنشطة القطاعية في إطار المقاربة الجديدة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي، واستعراض دفاتر الشروط المتعلقة بإعادة تنظيم الأنشطة الصناعية، ودراسة تقرير حول تقييم الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، وتطور الوضعية الصحية في البلاد، بالإضافة إلى مشروع أمر معدل ومتمم لقانون العقوبات لحماية السلك الطبي، ومستخدمي الصحة، وعرض حول كيفية تأمينهم ضد أخطار مكافحة الوباء".

آخر تعديل على السبت, 25 تموز/يوليو 2020 15:48
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إنعقاد مجلس الوزراء يوم الأحد
  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 15:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 31 مرة   شارك

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