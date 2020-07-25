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السيد جراد يؤكد أن الراحل محمود قمامة قضى حياته في خدمة الجزائر

  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 13:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات
السيد جراد يؤكد أن الراحل محمود قمامة قضى حياته في خدمة الجزائر

الجزائر - بعث الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، برقية تعزية الى أسرة الفقيد المجاهد والنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمود قمامة الذي وافته المنية أمس الجمعة، أكد فيها أن الراحل "قضى حياته في خدمة البلاد والاخلاص لها".

وكتب السيد جراد في برقية التعزية :"لقد تلقيت ببالغ التأثر نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابتكم بوفاة الـمغفور له بإذن الله، المجاهد والمناضل الكبير، السيد محمود قمامة، رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا، الذي اصطفاه الله إلى جواره بعد أن قضى حياته في خدمة بلاده والإخلاص إلى وطنه الذي جاهد من أجل استعادة حريته وسيادته قبل أن يساهم بعد الاستقلال في بنائه وتشييده من خلال عديد المناصب التي تقلدها والتي كان آخرها نائبا عن ولاية تمنراست بالمجلس الشعبي الوطني".

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و اضاف الوزير الاول "وإذ أشاطركم الآلام والأحزان في هذا المصاب الجلل فإنه لا يسعني أمام قضاء الله وقدره، إلا أن أتقدم إليكم، ومن خلالكم إلى كل ذوي الفقيد والأسرة الثورية وزملاء الفقيد جميعا، بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة والتعاطف، داعيا المولى العلي القدير، أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع رحمته وغفرانه، ويسكنه فسيح جنانه مع الصديقين والأبرار وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهمكم وذويه جميعا جميل الصبر وعظيم السلوان إنه السميع الـمجيب".

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السيد جراد يؤكد أن الراحل محمود قمامة قضى حياته في خدمة الجزائر
  أدرج يـوم : السبت, 25 تموز/يوليو 2020 13:57     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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