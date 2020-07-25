السيد جراد يؤكد أن الراحل محمود قمامة قضى حياته في خدمة الجزائر -

حجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 4 تجار مخدرات في كل من قسنطينة وباتنة -

الحماية المدنية: تسجيل 69 غريقا منذ الفاتح يونيو المنصرم -

امتحانا التعليم المتوسط والبكالوريا: واجعوط يلح على تطبيق المنشور التنظيمي والبروتوكول الوقائي الصحي -

الطرقات تودي بحياة 11 شخصا و تتسبب في جرح 360 آخرين في 48 ساعة -

تعليم عالي: تحديد تاريخ الاستئناف التدريجي للدراسة الجامعية من صلاحيات رؤساء الجامعات -

وفاة محمود قمامة : الجزائر تفقد رجلا وطنيا ومناضلا ملتزما -

لجنة صحراوية تطالب بإنشاء ولاية مقرر خاص معني بحقوق الانسان في الاراضي الصحراوية المحتلة -

تيبازة: التكفل بنحو 500 مواطن جزائري بمؤسسات فندقية بعد إجلائهم من الخارج -

المنتخب الجزائري: المدرب بلماضي رفض عروضا جد مهمة -

بلحيمر: محمود قمامة الممثل الحق للوطنية الوحدوية التارقية -

وفاة جزائري ببلجيكا: ممثلية الجزائر ببروكسل تخطر رسميا السلطات البلجيكية -

تسوية النزاع في الصحراء الغربية: جبهة البوليساريو تندد ب سياسة الابتزاز المغربية -

تعزيز دور الحاضنات من شأنه تمكين الجزائر من الولوج إلى اقتصاد بديل -

عيد الأضحى: صلاة العيد تؤدى في البيوت جماعة أو فرادى -

عيد الأضحى: تجنيد أزيد من 2.000 بيطري لمراقبة عملية بيع و ذبح الأضاحي -

كورونا: 675 إصابة جديدة, 324 حالة شفاء و 12 حالة وفاة في الجزائر خلال ال24 ساعة الأخيرة -

سطيف/عيد الأضحى: معضلة شعيرة نحر الأضحية في زمن فيروس كورونا -

استشارة خطية: رئيس الرابطة ينتقد الطريقة التي اعتمدتها الفاف للفصل في مستقبل الموسم الكروي -