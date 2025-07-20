حجز أزيد من 5 قناطير من الكيف المعالج ببشار وتوقيف 4 تجار مخدرات في كل من قسنطينة وباتنة

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة للحد من تفشي آفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حجز حراس الحدود، يوم 24 جويلية 2020، بموغل قرب الحدود ببشار بالناحية العسكرية الثالثة، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بخمسة (05) قناطير وستة (06) كيلوغرام".
وأضاف البيان أن "مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني، أوقفت أربعة (04) تجار مخدرات وحجزوا (08) كيلوغرام من الكيف المعالج و(3273) قرص مهلوس خلال عمليتين منفصلتين بكل من قسنطينة وباتنة بالناحية العسكرية الخامسة، في حين تم توقيف ثلاثة (03) مهربين بحوزتهم (45) قنطارا من مادة التبغ و(2640) علبة سجائر بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".
وفي ذات السياق، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية تمنراست بالناحية العسكرية السادسة، (12) شخصا وحجزت (04) مولدات كهربائية و(03) مطارق ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ (4643) لتر بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة".
من جهة أخرى، "أحبط حراس السواحل وعناصر الدرك الوطني محاولات هجرة غير شرعية لــ (218) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من الشلف ووهران ومستغانم وعين تموشنت، فيما تم توقيف (44) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة ببرج باجي مختار".