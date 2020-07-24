جنازة البرلماني والمجاهد محمود قمامة تشيع السبت بتمنراست

ويعد النائب البرلماني الحاج محمود قمامة الذي وافته المنية صباح الجمعة, أحد أعيان ولاية تمنراست وأشراف المنطقة ومن بين رجالاتها المخلصين والمدافعين عن وحدتها الترابية.
وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد بعث ببرقية تعزية الى عائلة الفقيد, أكد فيها أن الجزائر فقدت برحيله "رجلا وطنيا من خيرة الرجال ومناضلا ملتزما بقضايا شعبه وأمته".
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وأضاف رئيس الجمهورية أن "كل كلمات العزاء لن تفي حق المجاهد والمناضل محمود قمامة, طيب الله ثراه, الذي يرحل عنا اليوم وبلادنا أحوج ما تكون إليه وإلى أمثاله من الوطنيين المخلصين".