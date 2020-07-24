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جنازة البرلماني والمجاهد محمود قمامة تشيع السبت بتمنراست

  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرات

 الجزائر - سيتم تشييع جنازة المجاهد والنائب بالمجلس الشعبي الوطني محمود قمامة السبت بتمنراست, وهذا بحضور وفد رفيع يضم مستشارين برئاسة الجمهورية وأعضاء من الطاقم الحكومي وضباط سامين في الجيش الوطني الشعبي وكذا أعيان المنطقة.

ويعد النائب البرلماني الحاج محمود قمامة الذي وافته المنية صباح الجمعة, أحد أعيان ولاية تمنراست وأشراف المنطقة ومن بين رجالاتها المخلصين والمدافعين عن وحدتها الترابية.

وكان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد بعث ببرقية تعزية الى عائلة الفقيد, أكد فيها أن الجزائر فقدت برحيله "رجلا وطنيا من خيرة الرجال ومناضلا ملتزما بقضايا شعبه وأمته".

افرأ أيضا :       الرئيس تبون: الجزائر فقدت برحيل المجاهد محمود قمامة "رجلا وطنيا ومناضلا ملتزما بقضايا شعبه وأمته"

وأضاف رئيس الجمهورية أن "كل كلمات العزاء لن تفي حق المجاهد والمناضل محمود قمامة, طيب الله ثراه, الذي يرحل عنا اليوم وبلادنا أحوج ما تكون إليه وإلى أمثاله من الوطنيين المخلصين".

آخر تعديل على الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:56
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جنازة البرلماني والمجاهد محمود قمامة تشيع السبت بتمنراست
  أدرج يـوم : الجمعة, 24 تموز/يوليو 2020 18:31     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 25 مرة   شارك

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