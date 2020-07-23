وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف

الجزائر - أكدت الجزائر الخميس أنها تسهر على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا المدعو "أكرم", بمدينة "أنفرس" ببلجيكا يوم 19 يوليو الجاري وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

واوضح البيان أن الجزائر, "عبر ممثليتيها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا, تسهر على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به, من خلال الاتصال الدائم والمستمر بكل من عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية", مؤكدا أن ملف المواطن الجزائري المتوفي "في ظروف يجري الكشف عنها", يحظى ب"اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من لدن السلطات العليا في الجزائر".

وأشار ذات المصدر الى أنه "تم إسداء تعليمات إلى سفارتنا وقنصليتنا العامة ببروكسيل قصد تقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين الى عائلة الفقيد ومرافقتها في هذه المحنة الأليمة".

كما أكد البيان أن "مصالحنا الخارجية تبقى مجندة لمتابعة تطورات هذا الملف ومسار التحريات والتحقيقات الجارية, لاستجلاء كل ظروف الحادث الذي تسبب في وفاة المواطن الجزائري أكرم".

وتقدمت وزارة الشؤون الخارجية في الختام بأخلص التعازي والمواساة إلى ذوي المرحوم وكل أفراد أسرته.