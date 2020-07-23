Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرات
وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف

الجزائر - أكدت الجزائر  الخميس أنها تسهر على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري قادري عبد الرحمن رضا المدعو "أكرم",  بمدينة "أنفرس" ببلجيكا يوم 19 يوليو الجاري وكشف كل الملابسات المحيطة بهذه الوفاة, حسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

واوضح البيان أن الجزائر, "عبر ممثليتيها الدبلوماسية والقنصلية ببلجيكا, تسهر على تسليط الضوء على هذا الملف وكشف كل الملابسات المحيطة به, من خلال الاتصال الدائم والمستمر بكل من عائلة الفقيد والسلطات الإدارية والشرطية والقضائية البلجيكية", مؤكدا أن ملف المواطن الجزائري المتوفي "في ظروف يجري الكشف عنها", يحظى ب"اهتمام بالغ ومتابعة عن كثب من لدن السلطات العليا في الجزائر".

وأشار ذات المصدر الى أنه  "تم إسداء تعليمات إلى سفارتنا وقنصليتنا العامة ببروكسيل قصد تقديم كامل المساعدة والدعم اللازمين الى عائلة الفقيد ومرافقتها في هذه المحنة الأليمة".

كما أكد البيان أن "مصالحنا الخارجية تبقى مجندة لمتابعة تطورات هذا الملف ومسار التحريات والتحقيقات الجارية, لاستجلاء كل ظروف الحادث الذي تسبب في وفاة المواطن الجزائري أكرم".

وتقدمت وزارة الشؤون الخارجية في الختام بأخلص التعازي والمواساة إلى ذوي المرحوم وكل أفراد أسرته.

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 20:00
كلـمات مفتـاحيــة :
وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 19:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 17 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.23

بوقدوم: لابديل لإرساء الأمن في مالي 

20.07.23

الجزائر تحذر من "تصرفات" قد تؤدي إلى تقسيم ليبيا

20.07.23

فروخي يبحث مع سفيرة تركيا سبل تعزيز التعاون بين البلدين

20.07.23

وفاة جزائري ببلجيكا: الجزائر تسهر على تسليط الضوء على الملف

20.07.23

عيد الشرطة: ترقية 2480 موظف شرطة بمنطقة شرق البلاد إلى رتب أعلى

20.07.23

خضر و فواكه: وفرة المنتوجات الفلاحية الموسمية في الأسواق

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي