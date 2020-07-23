وفاة لمين بشيشي: شنين يؤكد أن الفقيد ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة

و كتب السيد شنين في برقيته: "ترجل اليوم أحد فرسان الجزائر عن جواده عندما جاد بروحه بعد ثلاثة وتسعين سنة أمضى جلها منافحا عن حق بلاده, مجاهدا بالسلاح والكلمة ومبدعا باللحن والقلم ومثريا ثقافة بلاده بخط ملتزم راق".
و استرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني "لقد عرف الفقيد لمين بشيشي, عبر مساره الحافل سواء كصحفي أو مثقف أو أكاديمي أو مسير أو وزير, بأنه كان دوما جديرا بالثقة التي وضعت فيه وبأنه ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة التي نشأ عليها منذ نعومة أظفاره, حيث خدم, رحمه الله, بصدق وشرف كل تلك المسؤوليات التي تقلدها, بما خلد أثره من بعده وأبقى ذكره حميدا بين كل الذين رافقوا دربه وشاركوه مشاق بناء الجزائر".
وفي ختام برقيته, خلص السيد شنين إلى القول "لا يسعني إثر مصاب الجزائر في هذه القامة الراقية, إلا الإذعان لمشيئة الله سبحانه وتعالى والتعزي عن أليم غيابه عنا بما نرجو له من الكرامة في جنة الخلد, سائلا الله تعالى, باسمي وباسم كافة نواب المجلس الشعبي الوطني, أن يرزق أهله وذويه جميل الصبر على ما ألم بهم وأن ينزل الفقيد منازل الأبرار مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. إنا لله وإنا إليه راجعون".