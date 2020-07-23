وفاة لمين بشيشي: شنين يؤكد أن الفقيد ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة

الجزائر - بعث رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين برقية تعزية إلى عائلة المجاهد و الوزير الأسبق لمين بشيشي , الذي وافاه الأجل يوم الخميس, أكد فيها أن الفقيد "ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة" عبر كافة مراحل مساره الحافل.

و كتب السيد شنين في برقيته: "ترجل اليوم أحد فرسان الجزائر عن جواده عندما جاد بروحه بعد ثلاثة وتسعين سنة أمضى جلها منافحا عن حق بلاده, مجاهدا بالسلاح والكلمة ومبدعا باللحن والقلم ومثريا ثقافة بلاده بخط ملتزم راق".

و استرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني "لقد عرف الفقيد لمين بشيشي, عبر مساره الحافل سواء كصحفي أو مثقف أو أكاديمي أو مسير أو وزير, بأنه كان دوما جديرا بالثقة التي وضعت فيه وبأنه ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة التي نشأ عليها منذ نعومة أظفاره, حيث خدم, رحمه الله, بصدق وشرف كل تلك المسؤوليات التي تقلدها, بما خلد أثره من بعده وأبقى ذكره حميدا بين كل الذين رافقوا دربه وشاركوه مشاق بناء الجزائر".