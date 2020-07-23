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الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد والوزير الأسبق الراحل لمين بشيشي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرات

الجزائر- بعث الوزير الاول, السيد عبد العزيز جراد, ببرقية تعزية الى أفراد أسرة المجاهد والوزير الأسبق لمين بشيشي الذي وافته المنية صباح يوم الخميس عن عمر ناهز ال93 سنة, تقدم لهم فيها بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة.

وقال الوزير الاول في برقية التعزية: "لقد تلقيت ببالغ الأسى وعميق التأثر نبأ وفاة المغفور له بإذن الله, المجاهد والوزير الاسبق السيد لمين بشيشي, رحمه الله وطيب ثراه وأفاض على روحه مغفرة وثوابا".

وأضاف قائلا: "بهذه المناسبة الأليمة التي تفقد فيها الجزائر مجاهداً آخر من مجاهديها, فإنني لا أملك أمام قضاء الله وقدره إلا أن أشاطركم آلامكم وأحزانكم في هذا المصاب الجلل وأن اتقدم إليكم ومن خلالكم إلى كل الأسرة الثورية بأخلص عبارات العزاء وأصدق المواساة, داعيا المولى جل وعلا أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان, كما أسأله سبحانه وتعالى أن يلهمكم وذويه جميعاً جميل الصبر وعظيم السلوان وأن يجازيكم عنه خير الجزاء, إنه ولي ذلك وعليه قدير. إنا لله وإنا إليه راجعون".

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الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد والوزير الأسبق الراحل لمين بشيشي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:36     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 8 مرة   شارك

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