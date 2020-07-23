وزير الاتصال يعزي أسرة المجاهد والوزير الأسبق المرحوم لمين بشيشي

وجاء في برقية التعزية : "ببالغ الحزن والأسى, تلقى وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, البروفيسور عمار بلحيمر, نبأ وفاة المجاهد والوزير الاسبق لمين بشيشي الذي ولفته المنية اليوم عن عمر ناهز ال93 سنة".
وأمام "هذا المصاب الجلل والمسيرة الاعلامية الحافلة للراحل", يتقدم وزير الاتصال ب"أخلص عبارات التعازي وأصدق المواساة الى عائلة الفقيد, راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وينزله منزلة الشهداء والصديقين. إنا لله وإنا إليه راجعون".
بدوره, تقدم المدير العام للإذاعة الجزائرية, جمال سنحضري, بتعازيه الخالصة وأصدق المواساة والتعاطف إلى عائلة الفقيد, داعيا المولى عز وجل أن يتغمد روحه الطاهرة بواسع الرحمة والغفران ويسكنه فسيح الجنان.