الرحلات المخصصة لإجلاء الجزائريين ستوجه أيضا لنقل الرعايا الأجانب العالقين في الجزائر

الجزائر- أعلن أحد المسؤولين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس أن الطائرات المخصصة لجلب الجزائريين العالقين بالخارج بسبب الجائحة ستقوم ايضا بنقل جزائريين مقيمين في الخارج ورعايا أجانب عالقين في الجزائر.

و بهذا الخصوص, أوضح الناطق باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية, أمين أندلسي أنه تم تخصيص 06 وجهات دولية من الجزائر العاصمة ما بين 23 و26 يوليو الجاري لصالح الرعايا الاجانب و المقيمين و الحائزين على فيزا صنف "د" شنغن العالقين بالجزائر بسبب انتشار جائحة كورونا.

وحسب ذات المسؤول فإن الوجهات ستكون كالتالي: الجزائر-روما يوم 23 يوليو, الجزائر –بروكسل 24 يوليو , الجزائر- فرانكفورت يوم 24 يوليو , الجزائر-مسقط 25 يوليو, الجزائر- الدوحة 25 يوليو و الجزائر-القاهرة 26 يوليو.

وأكد السيد أندلسي أن كل الرعايا الذين سيتنقلون عبر هذه الرحلات يجب ان تتوفر فيهم كافة الشروط للدخول الى البلد المستقبل وهذا بعد الاطلاع على المنصات الالكترونية الحكومية لهذه البلدان.

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و اشار السيد اندلسي الى أن هذه العمليات تندرج في اطار عملية اعادة المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج التي بادرت بها الشركة الوطنية للطيران, مضيفا أن هذه الطائرات ستعيد عدد من الجزائريين العالقين في هذه العواصم (روما وبروكسل و فرانكفورت ومسقط و الدوحة والقاهرة) الى ارض الوطن.

و ذكر السيد اندلسي أن هذه الرحلات جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي باعادة كل المواطنين العالقين في مختلف الدول.

و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد اعادت الى ارض الوطن منذ يوم الاثنين اكثر من 1.100 مواطن جزائري كانوا عالقين في فرنسا و السعودية ليصبح بذلك عدد الجزائريين الذين اعيدو الى بلدهم 14.000 منذ بداية الأزمة الصحية.

للتذكير فان الفضاء الجوي الجزائري لا يزال مغلقا منذ 19 مارس المنصرم في اطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا.