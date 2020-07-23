Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرحلات المخصصة لإجلاء الجزائريين ستوجه أيضا لنقل الرعايا الأجانب العالقين في الجزائر

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرات
الرحلات المخصصة لإجلاء الجزائريين ستوجه أيضا لنقل الرعايا الأجانب العالقين في الجزائر

الجزائر-  أعلن أحد المسؤولين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية يوم الخميس أن الطائرات المخصصة لجلب الجزائريين العالقين بالخارج بسبب الجائحة ستقوم ايضا بنقل جزائريين مقيمين في الخارج ورعايا أجانب عالقين في الجزائر.

و بهذا الخصوص, أوضح الناطق باسم الشركة الوطنية للخطوط الجوية, أمين أندلسي أنه تم تخصيص 06 وجهات دولية من الجزائر العاصمة ما بين 23 و26 يوليو الجاري لصالح الرعايا الاجانب و المقيمين و الحائزين على فيزا صنف "د" شنغن العالقين بالجزائر بسبب انتشار جائحة كورونا.

وحسب ذات المسؤول فإن الوجهات ستكون كالتالي: الجزائر-روما يوم 23 يوليو, الجزائر –بروكسل  24 يوليو , الجزائر- فرانكفورت يوم 24 يوليو , الجزائر-مسقط 25 يوليو, الجزائر- الدوحة 25 يوليو و الجزائر-القاهرة 26 يوليو.

وأكد السيد أندلسي أن كل الرعايا الذين سيتنقلون عبر هذه الرحلات يجب ان تتوفر فيهم كافة الشروط للدخول الى البلد المستقبل وهذا بعد الاطلاع على المنصات الالكترونية الحكومية لهذه البلدان.

اقرأ أيضا:      كوفيد-19: استئناف عمليات إجلاء الجزائريين العالقين في الخارج ابتداء من يوم السبت ...

و اشار السيد اندلسي الى أن هذه العمليات تندرج في اطار عملية اعادة المواطنين الجزائريين العالقين في الخارج التي بادرت بها الشركة الوطنية للطيران, مضيفا أن هذه الطائرات ستعيد عدد من الجزائريين العالقين في هذه العواصم (روما وبروكسل و فرانكفورت ومسقط و الدوحة والقاهرة) الى ارض الوطن.

و ذكر السيد اندلسي أن هذه الرحلات جاءت استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون التي تقضي باعادة كل المواطنين العالقين في مختلف الدول.

و كانت الخطوط الجوية الجزائرية قد اعادت الى ارض الوطن منذ يوم الاثنين اكثر من 1.100 مواطن جزائري كانوا عالقين في فرنسا و السعودية ليصبح بذلك عدد الجزائريين الذين اعيدو الى بلدهم 14.000 منذ بداية الأزمة الصحية.

للتذكير فان الفضاء الجوي الجزائري لا يزال مغلقا منذ 19 مارس المنصرم في اطار التدابير الوقائية المتخذة للحد من انتشار جائحة كورونا.

كلـمات مفتـاحيــة :
الرحلات المخصصة لإجلاء الجزائريين ستوجه أيضا لنقل الرعايا الأجانب العالقين في الجزائر
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 18:03     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 6 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.23

وفاة لمين بشيشي: شنين يؤكد أن الفقيد ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة عبر مساره الحافل

20.07.23

وزارة الثقافة تطلق ورشة لإصلاح سوق الفن

20.07.23

الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة

20.07.23

ورقلة/كوفيد-19: استلام حصة من المساعدات الطبية من مجمع سوناطراك-إيني لفائدة المستشفيات

20.07.23

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد والوزير الأسبق الراحل لمين بشيشي

20.07.23

البليدة: وفاة الفنان الحاج علي متيجي, أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية

الأكثــر قـراءة

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي