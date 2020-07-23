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رئيس مجلس الأمة بالنيابة يعزي عائلة المرحوم محمد لمين بشيشي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرات

الجزائر - قدم رئيس مجلس الامة بالنيابة, صالح قوجيل, تعازيه إلى عائلة المجاهد ووزير الاتصال الأسبق, محمد لمين بشيشي الذي انتقل صبيحة يوم الخميس الى رحمة الله عن عمر ناهز 93 سنة.

وجاء في برقية التعزية: "تلقينا ببالغ التأثر وعميق الحسرة والأسى نبا المشمول بعفو الله تعالى ورضاه المرحوم المجاهد الوزير الأستاذ لمين بشيشي, تغمده سبحانه بواسع مغفرته ورضوانه, واسكنه فسيح جنانه...".

وقال السيد قوجيل: "وإنني امام هذا القدر المحتوم, الذي لم يصب أسرة الفقيد فحسب, وانما ألم بنا جميعا...أتقدم إلى اسرة الفقيد وذويه البررة ورفاقه المجاهدين الأخيار باسمي الخاص ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة بخالص التعازي والمواساة...واستحضر, بكل تقدير, مناقب الفقيد المبرور, كشخصية جسدت قيم الوطنية الصادقة, واسهامه الفاعل في الكفاح من أجل الوطن وسيادته واستقلاله...لقد كان الفقيد, رحمه الله, من الرعيل الأول الذين ضحوا في إباء ونكران ذات, في سبيل بزوغ فجر الحرية والاستقلال...وسيظل اسمه محفورا وخالدا في سجل الذاكرة الجماعية للجزائريات والجزائريين...".

واضاف: "وإذ اجدد تعازي الخالصة, اتوجه بالدعاء إلى الله عز وجل أن يبوئ الفقيد مكانا محمودا مع من أنعم عليهم من عباده الصالحين, وأن يجزيه جزاء وفاقا على بلائه الحسن في الجهادين الأصغر والأكبر, وعلى ما جسده من نموذج يحتدى به في خدمة شعبه ووطنه, وعلى اسهامه في تربية الاجيال المتعاقبة على الغيرة الوطنية الصادقة...إنا لله و إنا إليه راجعون...".

كلـمات مفتـاحيــة :
رئيس مجلس الأمة بالنيابة يعزي عائلة المرحوم محمد لمين بشيشي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 17:48     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 20 مرة   شارك

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