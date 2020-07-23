Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

النسخ

فئـات الأخـبار


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

وزير المجاهدين يعزي عائلة المجاهد الراحل لمين بشيشي

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرات

 

الجزائر- بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, برقية تعزية لأسرة المجاهد والوزير الأسبق لمين بشيشي, الذي وافته المنية صباح يوم الخميس عن عمر ناهز 93 سنة, أكد فيها أن الجزائر فقدت برحيله "مجاهدا رمزا" و"إعلاميا مقتدرا".

وأكد السيد زيتوني في برقيته أنه برحيل المجاهد لمين بشيشي, "تكون الجزائر قد فقدت مجاهدا رمزا و دبلوماسيا محنكا وإعلاميا مقتدرا, كان من خيرة أبناء هذا الوطن".

كما أسهب الوزير في تعداد الإسهامات التي خلفها الفقيد من إنتاج فكري و إثراء المدونة الفنية الوطنية بإبداعات "لا تزال راسخة في الأذهان و الوجدان".

و أمام هذا المصاب الجلل, تقدم السيد زيتوني إلى أفراد عائلة المرحوم بـ"تعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة".

وقد تتلمذ الفقيد, الذي هو من مواليد 1927 بسدراتة, ولاية سوق أهراس, على يد أعضاء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, ليبدأ مسيرته الإعلامية خلال السنوات الأولى للثورة التحريرية, حيث سافر عام 1956 إلى تونس لإصدار الطبعة الثالثة من جريدة "المقاومة الجزائرية" التي كانت تصدر في باريس و تطوان (المغرب) و مدينة تونس لينتقل بعدها للعمل في جريدة المجاهد ثم إذاعة صوت الجزائر حيث اشتغل جنبا إلى جنب مع عيسى مسعودي إلى غاية عام 1960.

وعقب استرجاع السيادة الوطنية, تم تعيين الراحل مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون  كما كان أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية العربية للموسيقى عام 1971, كما تولى إدارة المعهد الوطني للموسيقى وبين عامي 1991 و1995 الإذاعة الوطنية، ليعين بعدها وزيرا للاتصال في حكومة الرئيس الاسبق اليامين زروال.

كما تخصص الفقيد أيضا في كتابة أغاني عديدة للأطفال وألف موسيقى برنامج الحديقة الساحرة، الذي كان يقدم في التلفزيون الجزائري، كما لحن شارة البداية والنهاية في مسلسل الحريق الذي تم إنتاجه عام 1974.

كلـمات مفتـاحيــة :
وزير المجاهدين يعزي عائلة المجاهد الراحل لمين بشيشي
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 17:16     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 27 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

20.07.23

وفاة لمين بشيشي: شنين يؤكد أن الفقيد ظل مخلصا لمبادئه الوطنية الأصيلة عبر مساره الحافل

20.07.23

وزارة الثقافة تطلق ورشة لإصلاح سوق الفن

20.07.23

الذكرى ال58 لعيد الشرطة بجيجل : تقليد رتب 147 موظف شرطة

20.07.23

ورقلة/كوفيد-19: استلام حصة من المساعدات الطبية من مجمع سوناطراك-إيني لفائدة المستشفيات

20.07.23

الوزير الأول يعزي أسرة المجاهد والوزير الأسبق الراحل لمين بشيشي

20.07.23

البليدة: وفاة الفنان الحاج علي متيجي, أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية

الأكثــر قـراءة

20.07.20

الرئيس تبون: "هدفنا إنقاذ الوطن والأوضاع تسير من حسن إلى أحسن"

20.07.21

تحديد الأنشطة التجارية التي ستتزود قريبا بأجهزة الدفع الإلكتروني

20.07.20

دخول مدرسي 2020 -2021: الترخيص باستغلال القوائم الاحتياطية في توظيف الاساتذة

20.07.20

الدخول المدرسي المقبل سيكون "استثنائيا" بسبب جائحة كورونا

20.07.20

تحسين الخدمة العمومية و تعبئة الموارد أهم محورين في تحدي الاصلاح الجبائي

20.07.20

المسرح الوطني الجزائري يدعو للمشاركة في معرض جماعي للفن التشكيلي