وزير المجاهدين يعزي عائلة المجاهد الراحل لمين بشيشي

الجزائر- بعث وزير المجاهدين وذوي الحقوق, الطيب زيتوني, برقية تعزية لأسرة المجاهد والوزير الأسبق لمين بشيشي, الذي وافته المنية صباح يوم الخميس عن عمر ناهز 93 سنة, أكد فيها أن الجزائر فقدت برحيله "مجاهدا رمزا" و"إعلاميا مقتدرا".

وأكد السيد زيتوني في برقيته أنه برحيل المجاهد لمين بشيشي, "تكون الجزائر قد فقدت مجاهدا رمزا و دبلوماسيا محنكا وإعلاميا مقتدرا, كان من خيرة أبناء هذا الوطن".

كما أسهب الوزير في تعداد الإسهامات التي خلفها الفقيد من إنتاج فكري و إثراء المدونة الفنية الوطنية بإبداعات "لا تزال راسخة في الأذهان و الوجدان".

و أمام هذا المصاب الجلل, تقدم السيد زيتوني إلى أفراد عائلة المرحوم بـ"تعازيه القلبية الخالصة المشفوعة بأصدق مشاعر التضامن والمواساة في مواجهة هذه المحنة الأليمة".

وقد تتلمذ الفقيد, الذي هو من مواليد 1927 بسدراتة, ولاية سوق أهراس, على يد أعضاء من جمعية العلماء المسلمين الجزائريين, ليبدأ مسيرته الإعلامية خلال السنوات الأولى للثورة التحريرية, حيث سافر عام 1956 إلى تونس لإصدار الطبعة الثالثة من جريدة "المقاومة الجزائرية" التي كانت تصدر في باريس و تطوان (المغرب) و مدينة تونس لينتقل بعدها للعمل في جريدة المجاهد ثم إذاعة صوت الجزائر حيث اشتغل جنبا إلى جنب مع عيسى مسعودي إلى غاية عام 1960.

وعقب استرجاع السيادة الوطنية, تم تعيين الراحل مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون كما كان أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية العربية للموسيقى عام 1971, كما تولى إدارة المعهد الوطني للموسيقى وبين عامي 1991 و1995 الإذاعة الوطنية، ليعين بعدها وزيرا للاتصال في حكومة الرئيس الاسبق اليامين زروال.

كما تخصص الفقيد أيضا في كتابة أغاني عديدة للأطفال وألف موسيقى برنامج الحديقة الساحرة، الذي كان يقدم في التلفزيون الجزائري، كما لحن شارة البداية والنهاية في مسلسل الحريق الذي تم إنتاجه عام 1974.