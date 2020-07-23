الرئيس تبون يؤكد أن المجاهد المرحوم لمين بشيشي "استجمع مزايا ومكارم المجاهدين والمثقفين"

الجزائر - بعث رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, برقية تعزية إلى عائلة المجاهد المرحوم لمين بشيشي الذي وافته المنية صباح يوم الخميس عن عمر ناهز 93 سنة, مؤكدا استحقاق الفقيد للاحترام والعرفان "لما استجمع من مزايا ومكارم المجاهدين والمثقفين".

وجاء في برقية التعزية: "توفى المولى عز وجل المجاهد المرحوم لمين بشيشي, وبرحيله نفقد بحسرة وألم, واحدا من أعلام الفكر والثقافة في بلادنا, مجاهدا وصحفيا ومثقفا وفنانا ملتزما, عرف في صفوف النخبة المقاومة بالقلم والكلمة في جريدة (المقاومة الجزائرية) وجريدة (المجاهد) وإذاعة (صوت الجزائر) إبان الثورة المباركة".

كما أثرى --يضيف رئيس الجمهورية-- "على مدار سنوات طويلة بإبداعاته الراقية الرصيد الثقافي الوطني, فساهم من مواقع المسؤوليات والمهام التي تولاها عن جدارة واقتدار وبإخلاص في مسيرة بناء الجزائر, مديرا لدار الإذاعة والتلفزيون غداة الاستقلال ثم مديرا عاما للإذاعة الوطنية ووزيرا للاتصال".

اقرأ أيضا: المجاهد ووزير الاتصال الأسبق لمين بشيشي في ذمة الله

واستطرد الرئيس تبون بالقول: "لقد كان الراحل مستحقا للاحترام والعرفان لما استجمع من مزايا ومكارم المجاهدين والمثقفين, فأينما حل يحاط بالتكريم, وفي كل الفعاليات الثقافية والفنية التي يحضرها في الجزائر والخارج يحمل معه باعتزاز وبروح المثقف الأصيل والفنان المبدع ما تزخر به بلادنا من عمق وتنوع وثراء ثقافي".

وختم رئيس الجمهورية برقيته قائلا: "وأمام هذا الخطب الأليم, أتوجه إلى عائلة الفقيد وإلى الأسرة الثقافية والفنية بأخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة, داعيا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة, ويلحقه, في جنة الفردوس, بإخوانه الشهداء والمجاهدين ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. عظم الله أجركم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".