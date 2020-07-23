وزير الداخلية يجدد دعم الحكومة لمؤسسة الأمن الوطني لتمكينها من أداء مهامها بكل ارياحية

الجزائر -جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود مساء أمس الاربعاء بالجزائر العاصمة دعم الحكومة لمؤسسة الأمن الوطني بكل الوسائل المادية والمعنوية لتمكينها من أداء مهامها بكل ارياحية في اطار تطبيق سيادة القانون ومواثيق الجمهورية.

وأكد الوزير في كلمة له خلال حفل نظم بمناسبة الذكرى 58 لتأسيس الشرطة الجزائرية بأن الحكومة "أولت أهمية بالغة لموضوع الامن في برنامج عملها اخذا مشاربه ومستمدا مرجعيته من برنامج رئيس الجمهورية لما له من انعكاسات جد ايجابية على توفير مناخ ملائم للاعمال ومحفز للنهوض بمختلف القطاعات الحيوية بما يضمن أيضا الاستقرار والرخاء الاجتماعي ويقوي روح التلاحم والتاخي بين الافراد".

ويرى السيد بلجود بان "الشرطة بحكم موقعها المؤسساتي تضطلع رفقة شركائها في الميدان العمليات بحماية الاشخاص والممتلكات حيث أثبتت وجودها وفعالية نشاطها باعتبارها أداة فعالة في مواجهة الجريمة بكل أشكالها دون ان تغفل عن دورها المحوري في ديمومة الحفاظ على النظام العام".

واشار في هذا الاطار بان عناصر الامن الوطن " تميزوا بالكفاءة و الاحترافية في جميع القضايا التي عالجوها في نطاق اختصاصهم مما جعلوا تجاربهم محل اهتمام دول شقيقة وصديقة ملتمسة بالاستفادة من خبراتهم" .

وذكر في هذا الاطار بالدور الفعال لهذه المؤسسة الامنية في "تغطية مجمل الاحداث الهامة التي عاشها الوطن اين اثبت منتسبوها مستوى عالي من التحكم في زمام الامور منفردين بتعاملهم السلس في تسيير ومرافقة الحشود متحملين قساوة الظروف الناجمة عن التقلبات المناخية والمزاجية وغير مبالين بتلك التصرفات الاستفزازية الصادرة أحيانا عن بعض الاطراف مما جعلهم مضرب الامثال في الحكمة والتعقل ".

وذكر في هذا الاطار بوقوف "افراد الشرطة أيضا بكل اقتدار أمام تداعيات الازمة الصحية التي المت بالعالم كله نتيجة تفشي وباء جائحة كورونا حيث ابانت على وعي كبير من المسؤولية ونكران الذات وكلهم ادراك أن اليات المحافظة على السكينة العامة والتكفل بالامن الصحي , مجندين في الصفوف الاولى لمؤازرة مستخدمي الصحة العمومية ومختلف الشركاء الفاعلين في المنظمة الصحية للسهر على تطبيق الاجراءات الاحترازية لوضع حد لانتشار هذا الوباء الخطير و ذلك لامن المواطن" .

ان "هذه الوقفات المشرفة التي تعكس مدى ارتقاء الشرطة الى مصاف الاجهزة الامنية الرائدة" --يضيف الوزير "تحفزنا كممثلين للسلطات العمومية على دعمها بكل الامكانيات المادية والبشرية المتاحة وهي كفيلة كذلك لتمكينها من بلوغ الاهداف المرجوة لتعزيز وبناء شرطة قوية ومتكاملة عمادها الامن و مبتغاها خدمة الصالح العام وفق قوانين الجمهورية والمواثيق الدولية لحقوق الانسان " .

بالمناسبة اعتبر السيد بلجود هذه الذكرى "فرصة سانحة لاستذكار الذين نالوا شرف الشهادة دفاعا عن امن الوطن واستقراره وكذا فئة المتقاعدين الذين خدموا باخلاص ووفاء هذه المؤسسة الامنية طلية مساراتهم المهنية الحافلة" داعيا في نفس الوقت منتسبي الشرطة الى "البقاء متراصين فيما بينهم خدمة للصالح العام واقفين بالمرصاد للتصدي بحزم وعزم لمحترفي الاجرام واعداء الانسانية وليعوا جيدا ان التاريخ سيسجل مواقفهم البطولية وما حققوه من انجازات ستظل شهادة على بسالتهم وتضحياتهم المستمرة في سبيل الوطن والمواطن".

اقرأ أيضا: الفريق شنقريحة يهنئ الشرطة الجزائرية بمناسبة الذكرى ال58 لتأسيسها ...

من جهته اعتبر المدير العام للامن الوطني خليفة أونيسي مؤسسة الشرطة الجزائرية احد "المكاسب الهامة والمتعددة التي جاءت لتعزز هرم الدولة وتقوي ركائزها" مشيرا الى انها تعد بمثابة ثمار استرجاع الشعب الجزائري لسيادته مقابل ضريبة كبيرة من الدماء دفعها أبناء هذا الوطن من جحافل من الشهداء والمجاهدين عبر مراحل متتالية من تاريخ الحافل بالبطولات والامجاد ".

واشاد السيد اونيسي بالجهود الجبارة المبذولة من قبل منتسبي الامن الوطني في مجال "تصديهم للجريمة بكل اشكالها "مشيرا الى ان "نسبة التغطية الامنية لمصالح الشرطة عبر قطاع اختصاصها بلغت 87 بالمئة .داعيا منتسبي الامن الى "بذل المزيد من المثابرة في اداء مهامهم النبيلة ضمانا لخدمة أمنية ترقى الى مستوى تطلعات المواطن ".

ودعا بالمناسبة موظفي الامن الوطني بان "لاينجروا وراء الاقاويل الكاذبة والادعاءات المغرضة التي تبثها وتسوقها بعض الاطراف التي يزعجها كثيرا أجواء الامن والاستقرار السائدة في البلاد ومؤسساتها , فتحاول يائسة فبركة سناريوهات لبث الشكوك والبلبلة انطلاقا من منصات أغلبها خارج التراب الوطني "مؤكدا في نفس الوقت بان "مخططاتها لن تتحقق ما دام المخلصون الصادقون لها بالمرصاد" .

بالمناسبة تم تقليد الرتب لعدد من افراد الشرطة من مختلف الاسلاك من بينهم ثمانية اطارات تم ترقيتهم في رتبة مراقب عام للشرطة بالاضافة الى مختلف الرتب الاخرى في سلك الشرطة والاعوان الشبيهين .

كما تم خلال هذا الحفل تكريم المراقب العام للشرطة عيسى نايلي مدير الامن العمومي من قبل وزير الداخلية والمدير العام للامن الوطني نظير تميزه في أداء مهامه بكل احترافية وتفاني والمساهمة في تطوير مناهج العمل المتعلقة بحفظ النظام وفنون القيادة .

كما تم ايضا تكريم أعضاء اللجنة الوطنية لرصد ومتابعة فيروس كورونا والطاقم الطبي المسخر من طرف الامن الوطني لمكافحة هذا الوباء الى جانب عدد من متقاعدي القطاع وثلاثة رياضيين من النخبة .