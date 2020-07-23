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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والشلف

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 12:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرات
مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والشلف

الجزائر - كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس الاربعاء، سبع قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى و الشلف، حسب ما أفاد به يوم الخميس بيان لوزارة الدفاع  الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي،  يوم 22 جويلية 2020 ، سبع (07) قنابل تقليدية الصنع، وذلك إثر عمليات بحث وتمشيط متفرقة بكل من عين الدفلى والشلف بالناحية العسكرية الأولى".

وتابع البيان أنه "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة لصد ظاهرة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، ضبط حراس الحدود،  قرب الحدود بمنطقة جنين بورزق بولاية النعامة بالناحية العسكرية الثانية، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بثلاثة (03) قناطير و(97) كيلوغرام،  فيما أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود بتلمسان، تاجري (02) مخدرات وضبطوا (30،4) كيلوغرام من الكيف المعالج و(400) قرص مهلوس. كما أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تاجري (02) مخدرات بحوزتهما (4451) قرص مهلوس بالوادي بالناحية العسكرية الرابعة".

من جهة أخرى، "أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة، (10) أشخاص وضبطت مركبتين (02) رباعيتي الدفع و(08) أجهزة للكشف عن المعادن ومولدا (01) كهربائيا ومطرقة (01) ضغط تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب،  فيما أحبط حرس السواحل محاولة هجرة غير شرعية لـ (10) أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بعنابة بالناحية العسكرية الخامسة".

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 12:36
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مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والشلف
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 12:03     الفئـة : جهـوي     قراءة : 17 مرة   شارك

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