المجاهد ووزير الاتصال الأسبق لمين بشيشي في ذمة الله

الجزائر - انتقل صبيحة يوم الخميس الى رحمة الله، المجاهد ووزير الاتصال الأسبق، لمين بشيشي عن عمر ناهز 93 سنة، حسبما ما علم لدى وزارة المجاهدين.

ولد الراحل عام 1927 في سدراتة (سوق أهراس)، تتلمذ على يد بعض من أعضاء جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، و بدأ مسيرته الإعلامية خلال السنوات الأولى للثورة التحريرية، حيث سافر عام 1956 إلى تونس لإصدار الطبعة الثالثة من جريدة "المقاومة الجزائرية" التي كانت تصدر في باريس، و تطوان (المغرب) و مدينة تونس، انتقل بعدها للعمل في جريدة المجاهد، ثم إذاعة صوت الجزائر حيث اشتغل جنبا إلى جنب مع عيسى مسعودي إلى غاية عام 1960.

وبعد إسترجاع السيادة الوطنية في 1962 تم تعيين الراحل مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون وكان أحد الأعضاء المؤسسين للأكاديمية العربية للموسيقى عام 1971، كما تخصص الفقيد في كتابة أغانٍ عديدة للأطفال و ألف موسيقى برنامج الحديقة الساحرة، الذي كان يقدم في التلفزيون الجزائري، كما لحن شارة البداية والنهاية في مسلسل الحريق الذي تم إنتاجه عام 1974.

كما تولى إدارة المعهد الوطني للموسيقى و بين عامي 1991 و1995 الإذاعة الوطنية، ليعين بعدها وزيرا للاتصال في حكومة الرئيس الأسبق اليامين زروال.