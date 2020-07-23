ضمان اجتماعي: التعاقد مع 28 عيادة صحية خاصة للتكفل بالولادة -

مكافحة الإرهاب: كشف وتدمير سبع قنابل تقليدية الصنع بعين الدفلى والشلف -

المجاهد ووزير الاتصال الأسبق لمين بشيشي في ذمة الله -

حوادث المرور: وفاة 1065 شخصا و إصابة 9708 آخرين خلال ال5 أشهر الأولى من السنة الجارية -

الجزائر العاصمة: تعليق نشاط 200 محل تجاري بمقاطعة الدرارية وغلق سوق بومعطي -

كورونا: تعديل مواقيت الحجر المنزلي الجزئي على مستوى 6 بلديات بالمسيلة -

وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا تصريحات منسوبة إلى رئيس الأركان حول الوضع في ليبيا -

تربية وطنية: الترخيص باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2019 -

الجزائر- اسبانيا: بحث سبل تعزيز الشراكة في مجال السياحة -

مؤتمر افتراضي حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية في 28 يوليو -

عيدي الاستقلال والشباب: رئيس الجمهورية يتلقى رسائل تهاني من نظيريه الغابوني والبوركينابي -

عنابة: إجلاء 322 مواطنا جزائريا كانوا عالقين بفرنسا بسبب جائحة كورونا -

قطاعات العدل والبريد والصناعة في صلب اجتماع الحكومة -

الجزائر/روسيا: لافروف يشيد بمستوى العلاقات الثنائية -

إدارة الجمارك مطالبة بمحاربة بكل عزم و صرامة الجرائم العابرة للحدود -

الأزمة في مالي: الأغلبية الرئاسية تدعم خارطة الطريق المقترحة من قبل ايكواس -

سلطة ضبط السمعي البصري تدين بشدة الحصص التي تروج للجهل والخرافات -

مجلة انزياحات تواصل الاحتفاء بمحمد ديب في عددها الثالث -

بوقادوم: الجزائر تعمل من أجل تجنب أي تصعيد عسكري في ليبيا -