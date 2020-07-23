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وزارة الدفاع الوطني تفند "قطعيا" تصريحات منسوبة إلى رئيس الأركان حول الوضع في ليبيا

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 40 مرات
وزارة الدفاع الوطني تفند &quot;قطعيا&quot; تصريحات منسوبة إلى رئيس الأركان حول الوضع في ليبيا

الجزائر - فندت وزارة الدفاع الوطني، يوم الخميس، "قطعيا"، الاخبار التي تناقلتها بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي و التي نسبت تصريحات "مزعومة" لرئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، حول التطورات الأخيرة للوضع في دولة ليبيا.

و جاء في بيان للوزارة "تناقلت بعض الحسابات والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارا كاذبة لا أساس لها من الصحة تنسب تصريحات مزعومة إلى السيد الفريق رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي حول التطورات الأخيرة للوضع في دولة ليبيا".

واضاف ذات المصدر بأن "وزارة الدفاع الوطني تفند قطعيا مثل هذه الإشاعات وتؤكد أن هذه المغالطات الهادفة إلى زرع البلبلة وتوجيه الرأي العام الوطني نحو الاصطفاف خلف أجندات مشبوهة لا تخدم المسعى المشرف والموقف الثابت الذي دأبت الجزائر دوما على اتخاذه تجاه الوضع في ليبيا الشقيقة، والتي أكد عليها السيد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات، بوقوف الجزائر على مسافة واحدة من جميع أطراف الصراع الليبي والدعوة إلى حوار ليبي-ليبي بناء، يفضي إلى حل سياسي دائم يضمن الاستقرار والازدهار للشعب الليبي الشقيق".

كما تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن "السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، هو السلطة الوحيدة المخولة دستوريا لإصدار المواقف الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تجاه القضايا الدولية والإقليمية الحساسة".

آخر تعديل على الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 12:06
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وزارة الدفاع الوطني تفند "قطعيا" تصريحات منسوبة إلى رئيس الأركان حول الوضع في ليبيا
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 10:23     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 40 مرة   شارك

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