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تربية وطنية: الترخيص باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2019

  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 08:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرات
تربية وطنية: الترخيص باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2019

الجزائر - رخصت وزارة التربية الوطنية باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية المنظمة بعنوان سنة 2019 حسبما علمت وأج من مصدر بالوزارة.

ويهدف هذا الترخيص الى شغل المناصب الشاغرة في حدود "الاحتياج الحقيقي" للمناصب المالية وهو يعني من تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصائية.

ويتعلق الأمر برتب مدير ثانوية و مدير متوسطة و مدير مدرسة ابتدائية وناظر ثانوية و مستشار رئيس للتربية و مقتصد رئيسي و مقتصد نائب مقتصد مسير ونائب مقتصد.

كما يعني الترخيص مناصب مشرف رئيسي للتربية و مشرف التربية و مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني اضافة الى مناصب ملحق رئيسي بالمخبر و ملحق بالمخبر و مفتشي مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في جميع التخصصات و مفتش التربية الوطنية في جميع التخصصات.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت شهر يوليو 2019 امتحانات مهنية تخص 27 رتبة.

كلـمات مفتـاحيــة :
تربية وطنية: الترخيص باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2019
  أدرج يـوم : الخميس, 23 تموز/يوليو 2020 08:39     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 10 مرة   شارك

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