تربية وطنية: الترخيص باستغلال القائمة الاحتياطية الخاصة بالامتحانات المهنية بعنوان 2019

ويهدف هذا الترخيص الى شغل المناصب الشاغرة في حدود "الاحتياج الحقيقي" للمناصب المالية وهو يعني من تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 دون علامة اقصائية.

ويتعلق الأمر برتب مدير ثانوية و مدير متوسطة و مدير مدرسة ابتدائية وناظر ثانوية و مستشار رئيس للتربية و مقتصد رئيسي و مقتصد نائب مقتصد مسير ونائب مقتصد.

كما يعني الترخيص مناصب مشرف رئيسي للتربية و مشرف التربية و مستشار رئيسي للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني اضافة الى مناصب ملحق رئيسي بالمخبر و ملحق بالمخبر و مفتشي مرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط في جميع التخصصات و مفتش التربية الوطنية في جميع التخصصات.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد نظمت شهر يوليو 2019 امتحانات مهنية تخص 27 رتبة.