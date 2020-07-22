إدارة الجمارك مطالبة بمحاربة بكل عزم و صرامة الجرائم العابرة للحدود

وهران - أكد المدير العام للجمارك, نور الدين خالدي, الأربعاء, أن إدارة الجمارك مطالبة بمحاربة الجرائم العابرة للحدود بكل عزم وصرامة.

وقال السيد خالدي, في كلمة له ألقاها نيابة عنه رئيس الديوان بالمديرية العامة, المراقب العام الرئيسي, جمال بريكة, خلال مراسم تنصيب رئيسي مفتشيتي الأقسام للجمارك لميناء ومطار وهران: "التحديات الاقتصادية المستقبلية التي يجب رفعها في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد تتطلب من إدارة الجمارك الوقوف أكثر من أي وقت مضى, بكل عزم و صرامة و مسؤولية, على محاربة كافة أشكال الجرائم العابرة للحدود لاسيما تلك التي تمس بالأمن والصحة العمومية عبر مكافحة دخول المواد المحظورة وجرائم تضخيم الفواتير".

وأضاف "أن الظروف الصحية الاستثنائية والتحديات الاقتصادية الراهنة, التي تمر بها البلاد, تقتضى تجند الجميع من اجل تحقيق المزيد من الإنجازات في الميدان من تحصيل جبائي ومكافحة الغش والتهريب وجرائم الصرف والتحويل غير الشرعي للعملة الصعبة".

وقد شملت مراسم التنصيب المفتش العميد لخضاري عبد القادر في منصب رئيس مفتشية الأقسام للجمارك لميناء والمراقب العام نقارة عيسي في منصب رئيس مفتشية انقسام الجمارك وهران خارجي (مطار احمد بن بلة).

وتندرج هذه المراسم ضمن الحركة الدورية لإطارات الجمارك والتي مست 27 مصلحة خارجية إقليمية على مستوى الموانئ و المطارات و المعابر الحدودية الشرقية و الغربية و الجنوبية .

وأوضح السيد خالدي أن هذه الحركة تأتي "لإعطاء دفع جديد لتجسيد الدور المحوري والحساس لمصالح الجمارك كما تندرج في إطار تعزيز المجهودات الحثيثة المبذولة في مجال المعالجة الجمركية للبضائع والمسافرين وفعالية الدور الرقابي بكل صرامة وترقية الأداء الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني والمواطن بمجابهة ومحاربة كافة أشكال الغش و التهريب والجرائم الاقتصادية العابرة للقارات بالتنسيق مع كافة الأسلاك الأمنية المشتركة".

وابرز أن هذه الحركة تمثل "انطلاقة جديدة" في مجال تسيير المصالح الجمركية وتهدف إلى تعزيز وتأهيل الخدمة العمومية وذلك من خلال الإصغاء إلى إنشغالات المواطنين والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الممارسات السلبية".

وأوضح المدير العام للجمارك أن هذه "الديناميكية الجديدة" التي ستمس مصالح جمركية أخرى تسعى إلى اضفاء الشفافية "التامة" في مجال التعيين في المناصب العليا لإدارة الجمارك مع احترام المعايير المتعلقة بالكفاءة و حسن الأداء و روح المسؤولية و التقيد بأخلاقيات المهنة و الاحترام الكامل لقوانين الجمهورية و الصون التام لحقوق الخزينة العمومية.

من جهته, أبرز المدير الجهوي للجمارك بوهران , مراد محمد سعيد , أن هذه الحركة "تأتي في إطار الإستراتيجية والدينامكية الجديدة لإدارة الجمارك تجسيدا للسياسة العامة التي تخص قطاع الجمارك".

وقد جرت مراسيم التنصيب بقاعة الاجتماعات بالمحطة البحرية بميناء وهران بحضور والي الولاية و ممثلي السلطات القضائية و العسكرية و الأمنية و إطارات مركزية و محلية للجمارك.